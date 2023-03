Clash avec Karim Benzema : «Un sujet clos» pour Didier Deschamps après l'annonce de la liste des Bleus

Alors que le clash à distance entre Didier Deschamps et Karim Benzema a repris de plus belle depuis une semaine, le sélectionneur des Bleus a tenté de mettre fin au feuilleton lors de l'annonce de la liste des Bleus pour les qualifications à l'Euro 2024. "C'est un sujet clos, derrière, je ne vais pas recommenter quoi que ce soit", a tenté d'évacuer jeudi Didier Deschamps, critiqué par Karim Benzema pour la gestion de son forfait à la Coupe du monde.

"C'est un sujet qui vous intéresse et qui peut amener des débats et polémiques. Très tranquillement, j'ai eu à m'exprimer pour dire ce qu'il s'était passé. C'est un sujet clos, derrière, je vais pas recommenter quoi que ce soit", a commenté Deschamps en marge de son annonce de liste pour le début des qualifications à l'Euro 2024.

Entretien au Parisien

Benzema "avait dit qu'il n'aurait pas été prêt" pour la suite de la Coupe du monde, avait affirmé le patron des Bleus dans un entretien au Parisien publié la semaine dernière, une version contestée avec ironie par le joueur du Real Madrid sur les réseaux sociaux. L'attaquant, qui s'était blessé et avait quitté la sélection juste avant le début du Mondial au Qatar, a annoncé sa retraite internationale au lendemain de la finale de la Coupe du monde perdue par la France.

"Libre à vous de débattre, ça fait partie de votre travail entre guillemets, moi, l'important c'est l'avenir et les 23 (joueurs) que vous connaissez", a tenté de conclure Deschamps jeudi en conférence de presse. Relancé, le sélectionneur a essayé de clore le débat. "Les perturbations, on en a connues, il y en a toujours eues. Vous n'aurez pas un mot de plus de ma part. J'ai pris la parole pour dire ce qu'il s'était passé. Aujourd'hui, c'est derrière, rien ne me fera reparler de ce sujet".

Sur Instagram, Benzema avait publié une capture d'écran avec des propos issus de l'entretien de Deschamps en y accolant la phrase "Mais quelle audace", agrémentée d'un émoticône de clown. Il a aussi partagé la vidéo d'un snapchatteur français, Ritchie, qui répète le mot "menteur, toi t'es un menteur". Au-dessus de cet extrait, le buteur a inscrit : "Sacré Didier… Bonne nuit."