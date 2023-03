Équipe de France : après Karim Benzema, Kylian Mbappé a sa prochaine cible en tête

Kylian Mbappé poursuit sa chasse aux record. Sa prochaine cible, Michel Platini. Face à l'Irlande à l'occasion du match comptant pour les qualifications à l'Euro 2024, l'attaquant du Paris Saint-Germain souhaite se rapprocher du champion d'Europe 1984 au classement des buteurs des Bleus. Après son doublé vendredi contre les Pays-Bas (4-0), Mbappé compte 38 buts en 67 sélections, ce qui le place au cinquième rang dans l'histoire, à trois unités de Platini (41) avant la deuxième journée des qualifications à l'Euro 2024 lundi à 20h45, un match à vivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.

"C'est à la fois un honneur et (…) la prochaine cible à battre, a réagi Mbappé en conférence de presse. Je veux continuer mon chemin jusqu'en haut, mais que je le dépasse ou non demain, il restera une légende absolue du football français." "Mais je continue mon chemin et cela passe par Michel Platini", a ajouté le joueur du Paris Saint-Germain dans un sourire, depuis l'Aviva Stadium de Dublin.

"Plein d'ambitions"

"Il est plein d'ambitions, il a des objectifs. Quand il en atteint un, il y en a toujours un autre plus élevé à atteindre", a pour sa part affirmé le sélectionneur Didier Deschamps, interrogé par la suite à propos de cette déclaration. Kylian Mbappé n'en fini plus de battre des records, que ce soit en club avec le PSG ou avec la sélection nationale.

"Il a atteint (des objectifs) et en a dépassé pas mal, très tôt, il a ça en lui et il le gardera tout le temps. C'est là-dessus aussi qu'il a un rôle moteur vis-à-vis du groupe. Ce n'est pas le tout de le dire, c'est de tout faire pour y arriver. Je sais, le connaissant, qu'il va tout faire pour y arriver", a poursuivi le technicien. Avec 38 buts, Mbappé s'approche également de la troisième marche du podium des buteurs tricolores, occupée par son compatriote Antoine Griezmann avec 43 buts.