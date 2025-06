EN DIRECT - Roland-Garros : suivez le choc de la finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz

L'Italien Jannik Sinner et l'Espagnol Carlos Alcaraz s'affrontent en finale de Roland-Garros. Un événement à suivre en direct sur Europe 1, commenté par Cyrille de la Morinerie et Axel May. Qui soulèvera la Coupe des Mousquetaires ? Réponse à partir ce 15 heures. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.

Qui de l'Italien ou de l'Espagnol va soulever la Coupe des Mousquetaires ? Deux jours après les possibles adieux à Roland-Garros de Novak Djokovic, ses successeurs au sommet du tennis mondial Jannik Sinner et Carlos Alcaraz s'affrontent dimanche à Paris pour la première fois en finale d'un Grand Chelem. Un choc entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial à suivre en direct sur Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, dès 15 heures.

Un début de match de haute intensité

Les deux meilleurs joueurs du monde prouvent qu'ils méritent leur rang. Jannik Sinner mène 2-1 après déjà 25 minutes de jeu dans ce premier set sur le court Philippe-Chatrier. Alcaraz et Sinner se rendent coup pour coup.

Carlos Alcaraz a remporté ensuite son jeu de service et a breaké l'Italien. 3-2 désormais pour l'Espagnol après 37 minutes de jeu dans cette première manche.

Début de cette finale entre Sinner et Alcaraz

La finale tant attendue entre les deux meilleurs joueurs du circuit a débuté sur le court Philippe-Chatrier avec le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, au service dans ce premier jeu contre Carlos Alcaraz, tenant du titre ici à Roland-Garros. L'Italien remporte son premier jeu de service après 12 minutes de jeu.

"Chaque sport a besoin de rivalités"

Le numéro 1 mondial et son dauphin qui se disputent l'un des quatre plus prestigieux trophées du tennis : le scénario rappelle furieusement les combats parfois homériques qui ont opposé les membres du "Big 4" (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray) à Melbourne, Paris, Londres ou New York.

"Ça prendra du temps avant de pouvoir nous comparer" au quatuor d'élite, vainqueur de 69 titres du Grand Chelem, a estimé vendredi Jannik Sinner après sa victoire en demi-finales contre Djokovic (6e mondial à 38 ans). "Je pense que chaque sport a besoin de rivalités", a développé le numéro 1 mondial. Celle qu'il entretient avec Alcaraz "pourrait peut-être" devenir l'un de ces antagonismes au long cours qui déchaînent les passions, a-t-il prudemment ajouté.

Pour Novak Djokovic aussi, "à ce stade, c'est un peu difficile" de comparer les époques. Sinner et Alcaraz "vont devoir s'affronter pendant plus de dix ans au moins" pour soutenir la comparaison, a souligné l'ex-numéro 1 mondial serbe. "Mais ils font sans aucun doute du bien au tennis, notre sport a besoin de leur rivalité", a poursuivi le vainqueur de 24 titres du Grand Chelem.

"Je suis sûr qu'on les verra soulever les plus grands trophées assez souvent"

"Je suis sûr qu'on les verra soulever les plus grands trophées assez souvent" dans les prochaines années, a pressenti le "Djoker". À vrai dire, le duopole est déjà bien installé : depuis l'Open d'Australie 2024, Sinner et Alcaraz ont fait main basse sur tous les trophées du Grand Chelem, avec un avantage au premier sur les tournois en dur et au second sur la terre battue et le gazon.

Première finale de Grand Chelem entre deux joueurs nés au XXIe siècle, le duel entre l'Italien de 23 ans et le tenant du titre espagnol de 22 ans sera déjà leur douzième affrontement. Alcaraz mène 7 victoires à 4 et a remporté deux des trois finales qu'ils ont jouées l'un contre l'autre.