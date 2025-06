Roland-Garros 2025 : la finale tant attendue approche entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, les deux meilleurs joueurs du monde

Après une finale dames extraordinaire, place ce dimanche à celle des messieurs sur le court central de Roland-Garros. L'Espagnol, Carlos Alcaraz, affrontera à partir de 15 heures Jannik Sinner, le numéro 1 mondial et le tombeur de Novak Djokovic en demi-finale. Une affiche très attendue entre les deux meilleurs joueurs du classement ATP.

Le duel tant attendu aura finalement bien lieu entre les deux favoris de cette édition 2025 de Roland-Garros. Carlos Alcaraz, tenant du titre, affrontera Jannik Sinner, le numéro 1 mondial, en finale du tournoi. L'Italien n'a jamais gagné sur la terre battue parisienne et s'attend donc à une grosse bataille contre son rival.

"Dans un Grand Chelem, on a le temps de revenir"

"Jouer en finale de Grand Chelem contre Carlos, c'est un moment spécial pour moi et pour lui aussi. Il a gagné ici l'année dernière, donc c'est sûr que la tension que l'on ressent est différente. Nous sommes tous les deux très jeunes, mais talentueux, donc on verra ce qu'il se passe".

De l'autre côté, Carlos Alcaraz, que certains désignent comme l'héritier de Rafael Nadal, tentera de réaliser le doublé après sa victoire de l'an passé. L'Espagnol a cependant laissé filer quatre sets à ses adversaires sur l'ensemble du tournoi. Deux petits accros qui ne semblent toutefois pas inquiéter le numéro 2 mondial.

"Dans un Grand Chelem, on a le temps de revenir. Parfois, on fait quelques erreurs, mais il faut aussi penser à l'adversaire. Comme je l'ai dit, je ne suis pas très inquiet quand je perds des sets dans un Grand Chelem, parce que je sais que j'ai le temps et je suis assez fort mentalement pour revenir dans le jeu".

Carlos Alcaraz dispose, en outre, d'un petit avantage psychologique sur Jannik Sinner après sa victoire lors de leur dernier match en finale du tournoi de Rome, au mois de mai dernier, juste avant Roland-Garros.