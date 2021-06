EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la journée du mercredi 2 juin

La suite du tournoi de tennis de Roland-Garros avec le début du deuxième tour ce mercredi. En ce jour traditionnellement dédié aux enfants, la Française Caroline Garcia (58e mondiale) aura les faveurs du public sur le court Suzanne-Lenglen, où elle affronte la Slovène Polona Hercog. Deux autres Français seront sur les courts parisiens : Harmony Tan et Enzo Couacaud. La légende américaine Serena Williams, 39 ans et tête de série 7, affrontera une autre joueuse roumaine, Mihaela Buzarnescu (174e), moins bien classée que son opposante du premier tour. Dans le tableau masculin, les performances du Russe Daniil Medvedev (n°2), du Grec Stefanos Tsitsipas (n°5), outsider pour la victoire finale, et de l'Allemand Alexander Zverev seront scrutées de près. Suivez en direct cette quatrième journée de Roland-Garros grâce à nos envoyés spéciaux sur place et toute la journée sur Europe 1, radio officielle du tournoi.

Les informations à retenir : Avec Caroline Garcia, Harmony Tan et Enzo Couacaud joueront côté français

Serena Williams dispute ce mercredi son deuxième tour face à une autre joueuse roumaine

Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev sont les plus attendus côté masculin