EN DIRECT - Roland-Garros : l'Américaine Coco Gauff se qualifie pour les demi-finales

On connaît déjà l'identité de la première qualifiée pour les demi-finales de ce Roland-Garros 2024. L'Américaine Coco Gauff, 3e joueuse mondiale, a disposé en trois sets de la Tunisienne Ons Jabeur (8e) en quart de finale. Elle affrontera la vainqueur de la confrontation entre la Polonaise, numéro 1 mondiale, Iga Swiatek et la Tchèque Marketa Vondrousova (5e). Chez les hommes, le numéro 2 mondial Jannik Sinner affronte le Bulgare Grigor Dimitrov, l'Allemand Alexander Zverev défie l'Australien Alex De Minaur et l'Espagnol Carlos Alcaraz sera opposé, en night session, au Grec Stefanos Tsitsipas.

Le programme du jour : Iga Swiatek (POL/1) - Marketa Vondrousova (RTC/5) Alexander Zverev (GER/4) - Alex De Minaur (AUS/11) Grigor Dimitrov (BUL/10) - Jannik Sinner (ITA/2) Carlos Alcaraz (ESP/3) - Stefanos Tsitsipas (GRE/9)

Coco Gauff se défait d'Ons Jabeur

L'Américaine Coco Gauff, 3e joueuse mondiale, s'est qualifiée mardi pour les demi-finales de Roland-Garros, en battant 4-6, 6-2, 6-3 la Tunisienne Ons Jabeur (9e), coupable d'un trop grand nombre de fautes directes. Gauff, 20 ans, finaliste de l'épreuve en 2022 et lauréate de l'US Open en 2023, affrontera au prochain tour la N.1 mondiale et tenante du titre Iga Swiatek ou la Tchèque Marketa Vondrousova (6e).

À presque 2h du matin, Zverev a fait plier Rune

C'était cette nuit sur le court Philippe-Chatrier. Alors que l'horloge affichait quasiment 2h du matin, l'Allemand Alexander Zverev se sortait du piège tendu par Holger Rune (13e) au terme d'un long combat de 4h11 disputé en cinq sets. Zverev, qui avait été déjà poussé aux cinq sets lors du tour précédent par le Néerlandais Tallon Griekspoor, n'a cette fois pas eu recours au super tie-break, car il a su faire la différence plus tôt dans l'ultime manche. Il a néanmoins dû en passer par un jeu décisif dans le 4e set pour renverser une situation assez compromise. Il affrontera ce mardi l'Australien Alex De Minaur pour une place en demi-finale.