Tennis : la numéro 1 mondiale Iga Swiatek s'impose pour la troisième fois à Rome

La numéro 1 mondiale Iga Swiatek a remporté pour la troisième fois le tournoi WTA 1000 de Rome en battant sa dauphine au classement WTA, la Biélorusse Aryna Sabalenka, 6-2, 6-3, samedi. À huit jours de Roland-Garros (26 mai-9 juin) qu'elle abordera en grande favorite, Swiatek, 22 ans, s'est adjugée le 21e titre de sa carrière, son quatrième cette année après Doha, Indian Wells et Madrid.

La Polonaise est la première joueuse depuis l'Américaine Serena Williams en 2013 à réaliser le doublé sur terre battue Madrid-Rome la même année. Elle a signé face à sa grande rivale biélorusse sa huitième victoire en onze confrontations, la troisième consécutive.

Trop de fautes directes pour Sabalenka

Si leur précédent duel, en finale à Madrid, avait été indécis jusqu'au bout avec trois balles de match en faveur de Sabalenka qui s'était finalement inclinée 7-5, 4-6, 7-6 (9/7), leur affrontement romain n'a jamais atteint la même intensité. La Polonaise qui n'a pas perdu un seul set cette année au Foro Italico, a pris l'avantage dès le troisième jeu en prenant le service de son adversaire.

Visiblement frustrée par ses nombreuses fautes directes et mise sous pression par Swiatek, très agressive en retours de service, Sabalenka, 26 ans, a perdu une nouvelle fois sa mise en jeu pour être menée 5-2. Après un premier set à sens unique perdu en 36 minutes, Sabalenka s'est rebellée et s'est offert sept balles de break dans les deuxième et quatrième jeux, sans toutefois les concrétiser. Swiatek, pour la première fois de cette finale en difficultés, a fait le dos rond, puis a breaké pour la troisième fois son adversaire pour se donner un avantage décisif.