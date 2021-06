EN DIRECT - Euro : le retour de l'Écosse 23 ans après, l'Espagne entre en piste

Fin de la première journée du groupe D et le début du groupe E ce lundi à l'Euro 2020. Un quatrième jour de compétition qui sera d'abord marqué par le retour en compétition internationale de l'Écosse, plus de vingt ans après le Mondial 1998 en France. L'équipe du milieu de Manchester United, Scott McTominay, sera ambitieuse chez elle à Glasgow (15 heures) contre la solide République tchèque, qui cherche à sortir de son groupe après l'échec de 2016. Puis, ce sera au tour de la Pologne de son capitaine et buteur, Robert Lewandowski, de faire son apparition lundi contre la Slovaquie de l'expérimenté Marek Hamsik, à Saint-Pétersbourg (18 heures).

Enfin, une première journée particulière pour l'Espagne, une des outsiders au titre final, et la Suède, quart de finaliste du dernier Mondial, deux nations qui se retrouvent à 21 heures à Séville. Deux sélections où le Covid-19 s'est invité quelques jours avant l'Euro. Suivez avec nous cette journée en direct.

Les informations à retenir : Retour de l'Écosse dans une compétition internationale après plus de vingt ans d'absence

Robert Lewandowski défie Marek Hamsik dans le groupe E

Espagne et Suède, deux équipes touchées par le Covid, s'affrontent ce soir

Mesures renforcées à Saint-Pétersbourg

Les mesures anti-Covid vont être renforcées à Saint-Pétersbourg, l'une des 11 villes-hôtes de l'Euro de football, pour tenter d'enrayer un rebond des contaminations, ont annoncé lundi les autorités de la deuxième ville russe. A partir de jeudi, plus aucune nourriture ne sera vendue dans les fan-zones de l'Euro-2020. "Les personnes participant à des événements publics, y compris ceux en plein air, auront l'obligation de porter des masques", ajoutent-elles.

Espagne-Suède sous le signe du Covid

Le Covid-19 en vedette à Séville ? L'Espagne, privée de son capitaine Sergio Busquets, et la Suède, également affaiblie par le coronavirus, s'affrontent sans plusieurs de leurs stars lundi (21 heures). Les Espagnols doivent composer sans Sergio Busquets, toujours à l'isolement après avoir été testé positif le 6 juin... tandis que la Suède, déjà privée de la superstar Zlatan Ibrahimovic sur blessure (genou), s'avance sans son jeune ailier Dejan Kulusevski, prodige de la Juventus Turin, ni Mattias Svanberg, eux aussi positifs.

Ces cas de Covid-19 ont contraint les deux sélections à placer les joueurs à l'isolement, multiplier les tests, supprimer certaines séances d'analyse vidéo dans des salles fermées ou des entraînements collectifs et faire appel à des réservistes pour pallier d'éventuelles défections...

L'Angleterre et les Pays-Bas bien partis

En ouverture de la journée de dimanche, l'Angleterre s'est imposé sur la plus courte des avances face à la Croatie (1-0), dans ce choc du groupe D aux allures de revanche de la demi-finale du Mondial 2018. Après plusieurs occasions manquées par les Anglais, l'attaquant star de Manchester City Raheem Sterling, bien servi dans l'axe par une passe de Kalvin Philipps, a débloqué la situation en marquant proche du but croate. Autre outsiders, les Pays-Bas se sont également imposés sur la plus courte avance, pour leurs retours dans une grande compétition, mais en marquant à trois reprises dans un match au scénario fou contre l'Ukraine dans le groupe C (3-2). Deux grandes nations qui ont bien débuté leur Euro en empochant les trois points.

L'Autriche a elle aussi glané les trois points de la victoire dimanche grâce à sa victoire 3 buts à 1 contre la Macédoine du Nord, le petit poucet de l'Euro 2020, dans le groupe C. Les Autrichiens partagent la première place du groupe avec les Pays-Bas, mais sont devant à la différence de buts.

Christian Eriksen toujours en observation

Le milieu du Danemark Christian Eriksen, "touché" par les nombreux messages de soutien reçus depuis son arrêt cardiaque en plein match de l'Euro samedi, va rester en observation à l'hôpital encore au moins lundi, a indiqué son agent. "La moitié de la planète nous a contactés, tout le monde s'est inquiété. Maintenant, il doit seulement se reposer. Il y a avec lui sa femme et ses parents. Il restera en observation encore demain (lundi), peut-être aussi mardi", explique Martin Schoots, cité lundi dans le quotidien sportif italien.