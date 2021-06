VIDÉO - Euro : le lob incroyable de 45 mètres du Tchèque Patrick Schick

C'est peut-être déjà le geste de cet Euro ! L'attaquant tchèque Patrick Schick a marqué un but phénoménal lors de la victoire de son équipe contre l'Ecosse (2-0), à Glasgow, lundi lors de la première journée de la phase de groupes. Le joueur du Bayer Leverkusen avait déjà ouvert le score d'une tête en fin de première période (42e), avant d'être l'auteur d'un geste de génie dès le retour des vestiaires. On jouait la 52e minute quand un tir écossais est contré par la défense tchèque.

La balle, repartie vers le milieu de terrain, est récupérée par Patrick Schick. Sans contrôle, du milieu de terrain, l'ancien attaquant de la Roma tente alors le lob du gauche. Le gardien écossais David Marshall, avancé, ne pouvait que constater les dégâts.

Le but le plus lointain de l'histoire de l'Euro

Le but de Patrick Schick est directement entré dans le panthéon de l'Euro. Ce lob de 45,5 mètres est en effet le plus lointain jamais inscrit lors d'un match de l'Euro, depuis que le statisticien Opta analyse cette donnée en 1980. "C'est super. J'attendais ce match avec impatience. J'ai joué ce match environ trois fois dans ma tête, j'avais imaginé différentes situations et le deuxième but a été la cerise sur le gâteau", a réagi l'attaquant.

"Le ballon a rebondi, le gardien était assez avancé, j'ai jeté un œil, j'ai vu qu'il était en dehors (de la surface) donc j'ai frappé." Tout simplement phénoménal !