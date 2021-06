EN DIRECT - Euro : le retour du Danemark, les Pays-Bas pour confirmer

C'est une journée particulière à l'Euro. Cinq jours après l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen, le Danemark affronte la Belgique dans une rencontre qui s'annonce chargée en émotion. Battus lors de la première journée, Ukraine et Macédoine du Nord ouvrent le bal à 15h pour entretenir l'espoir, tandis que les Pays-Bas sont opposés à l'Autriche (21h) avec l'objectif de rejoindre l'Italie, qualifiée mercredi soir, en huitièmes de finale.

Le match d'après pour le Danemark

Après l'effroi du drame frôlé par Christian Eriksen, le Danemark retrouve la pelouse de Copenhague contre la Belgique (18h) jeudi. Si Eriksen est toujours hospitalisé, il pense déjà au football et au destin de son équipe après sa défaite inaugurale contre la Finlande (1-0). "Je vais bien", et "maintenant je vais supporter les gars (...) jouez pour le Danemark", a-t-il écrit sur son compte Instagram, en légende d'une photo le montrant souriant et un pouce levé sur son lit d'hôpital.

"Cela va être fort émotionnellement de retourner au Parken, on s'attend à avoir un incroyable soutien de la part de nos supporters et de tout le pays", a lancé le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand, qui veut "utiliser cette énergie de façon positive". Les coéquipiers d'Eriksen, très éprouvés, auront fort à faire contre la redoutable Belgique, qui a corrigé la Russie (3-0) et sera qualifiée en cas de victoire. Mais l'émotion sera aussi présente côté belge, où Christian Eriksen compte plusieurs amis. "J'ai reçu un message de Christian me disant qu'il va bien", a expliqué Romelu Lukaku, qui a prévu de mettre le ballon en touche à la 10e minute du match, en référence au numéro de maillot du Danois, pour que le stade lui rende hommage en l'applaudissant.

Pays-Bas et Autriche pour une place en huitièmes

Impressionnants sur leur premier match contre l'Ukraine (3-2), les Néerlandais se présentent en grands favoris face aux Autrichiens, qu'ils recevront qui plus est à domicile dans la Johan-Cruyff Arena d'Amsterdam jeudi (21h00). L'Autriche, elle, tentera de déjouer les pronostics pour engranger une seconde victoire dans le tournoi, après son succès 3-1 dimanche sur la Macédoine du Nord. Le vainqueur de cette rencontre sera assuré de disputer la phase finale. Mais les deux pays doivent faire face aux polémiques.

Aux Pays-Bas, la polémique fait rage contre le système en 3-5-2 du sélectionneur Franck De Boer, un sacrilège au pays du 4-3-3 sanctifié par Johann Cruyff. Mais les "Oranje" ont commencé par une belle victoire contre l'Ukraine (3-2). En Autriche, la polémique a tourné autour de Marko Arnautovic, suspendu pour ce match pour avoir insulté Ezgjan Alioski lors du succès contre la Macédoine du nord (3-1), la toute première de l'Autriche dans un Euro. Mais c'est l'union sacrée autour du buteur turbulent. "Il a dû supporter quelques mauvaises paroles de la part des joueurs adverses et il s'est peut-être laissé provoquer", a expliqué le capitaine autrichien David Alaba.

Ukraine-Macédoine du Nord, les maillots de la discorde

C'est le derby des maillots qui font polémique: Ukraine-Macédoine du Nord oppose jeudi (15h00) à Bucarest deux sélections, dont les tuniques ont fâché respectivement leurs voisins russes et grecs. Et deux sélections qui, après avoir été battues lors de la première journée, ont absolument besoin de s'imposer pour espérer rallier les huitièmes de finale.

L'Ukraine d'Andriy Shevchenko, battue par les Pays-Bas, espère se relancer contre la Macédoine du Nord. Mais les coéquipiers de Goran Pandev, buteur pour le tout premier match de la sélection balkanique dans une grande compétition, veulent aussi y croire. Avec les quatre meilleurs troisièmes qualifiés, rien n'est perdu, mais s'il y a un perdant dans ce match, il sera vraiment loin des huitièmes de finale...