Euro : L'Italie, première nation qualifiée pour les huitièmes de finale

Deux matches, deux victoires, six buts marqués, aucun encaissé : l'Italie est bien de retour ! Après son absence remarquée à la Coupe du monde 2018, la Squadra azzura montre qu'il faudra compter sur elle dans cet Euro 2020. Victorieuse de la Suisse (3-0), mercredi soir, lors de la deuxième journée de la phase de poule, l'Italie s'est assurée une place dans le tableau final et jouera la "finale" pour la première place dimanche contre le pays de Galles, vainqueur de la Turquie (2-0).

Le joueur : Manuel Locatelli

Le milieu de terrain de Sassuolo s'est offert un doublé contre la Suisse, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Un premier à la 26e, digne d'un attaquant, un second à la 52e, d'une frappe à l'entrée de la surface. Dans un stade olympique de Rome bruyant, le jeune jouer de 23 ans est sorti à la 86e sous un standing ovation du stade.

Le record atteint : Giorgio Chiellini

Le capitaine de l'équipe d'Italie Giorgio Chiellini s'est montré mercredi soir. Juste après un but sur corner qui lui a été refusé pour une main, le briscard italien, âgé de 36 ans, a dégagé le ballon en touche et demandé son remplacement en se touchant une cuisse à la 24e minute, laissant supposer une blessure musculaire. L'inoxydable Chiellini était devenu quelques minutes plus tôt l'international italien ayant disputé le plus de matches à l'Euro avec une quatorzième rencontre record, selon le statisticien Opta.

Le record en vue : Roberto Mancino

Contre le pays de Galles, Roberto Mancini pourra égaler le record d'invincibilité d'un sélectionneur italien établi par Vittorio Pozzo à une autre époque (30 rencontres sans défaite entre 1935 et 1939). Même s'il regarde sûrement plus loin, le sélectionneur n'oublie pas le prochain adversaire. "Le pays de Galles lors du dernier match? Il faut toujours jouer pour gagner, on verra. On dédie cette victoire à tout le monde, à tous ceux qui souffrent en ce moment", a-t-il déclaré au sortir du match.