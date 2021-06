EN DIRECT - Euro : le derby Angleterre-Écosse, la Croatie en danger

Qui va valider son ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020 ? Après l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, trois autres nations ont l'opportunité de se qualifier au tour suivant de la compétition vendredi. D'abord, la surprenante équipe de Slovaquie, vainqueure de la Pologne dans le groupe E, peut remettre ça contre la Suède à Saint-Pétersbourg (15 heures). Autre nation bien partie avec trois points, l'Angleterre va tenter de se défaire se son rival écossais chez elle à Wembley pour continuer son aventure européenne (21 heures).

En fin d'après-midi, la Croatie, vice-championne du monde, est en danger et doit repartir de l'avant contre la République tchèque, en position de se qualifier pour les huitièmes après sa victoire inaugurale contre l'Écosse (0-2).

Les informations à retenir : L'Angleterre, la Slovaquie et la République tchèque peuvent se qualifier dès vendredi

La Croatie en danger contre la République tchèque

Moscou ferme sa fan-zone à cause d'une résurgence du Covid

La Slovaquie, pour renouveler l'expérience

Elle n'était pas la nation la plus attendue du groupe E, mais la Slovaquie peut d'ores et déjà se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro en s'imposant contre la Suède vendredi à Saint-Pétersbourg. Les coéquipiers de Marek Hamsik, ancien joueur de Naples et pilier de la sélection slovaque à 33 ans, ont créé une petite sensation face à la Pologne (1-2). Les Slovaques veulent surfer sur ce bon résultat pour de nouveau retrouver les huitièmes de finale de la compétition, comme en 2016. Pour cela, victoire impérative contre la Suède, qui a offert un visage timoré face à l'Espagne lors de la première journée de matches.

La Croatie, pour se remobiliser

Décevante face à l'Angleterre dimanche dernier (défaite 1-0), la Croatie doit se relancer à Glasgow contre la République tchèque pour espérer sortir du groupe D. Le milieu du Real Madrid Luka Modric ou l'attaquant de l'Inter Milan Ivan Perisic sont apparus sans créativité face aux Three Lions. Les vice-champions du monde vont vouloir se remobiliser en pratiquant un football plus efficace face à la République tchèque, qui a elle montré toutes ses qualités pour son entrée en lice. Le doublé de Patrik Schick, dont un lob exceptionnel de 45 mètres, a marqué les spectateurs et les fans de foot. Les Croates devront sortir le grand jeu pour gagner en fin d'après-midi.

Angleterre-Ecosse, pour l'histoire

C'est assurément l'affiche du huitième jour de l'Euro 2020. L'Angleterre reçoit l'Écosse dans son écrin de Wembley à Londres pour un derby britannique chargé d'histoire. Il s'agit de la plus grande rivalité internationale entre deux nations qui s'étaient rencontrées pour la première fois en 1872. Pour la 115e confrontation un siècle et demi plus tard, les Anglais emmenés par l'attaquant Harry Kane partent favoris grâce à une prestation aboutie lors de la première journée face à la Croatie (1-0). L'Écosse d'Andy Robertson, elle, joue déjà sa survie après une défaite difficile contre la République tchèque à domicile (0-2). Une affiche qui promet aussi dans les tribunes : malgré une jauge de 25 % de spectateurs (22.500 places), l'ambiance a des chances d'être électriques à Wembley entre rivaux voisins.

Moscou ferme se fan-zone

La ville de Moscou a annoncé vendredi fermer sa fan-zone de l'Euro de football et interdire tout évènement de divertissement réunissant plus de 1.000 personnes en raison de la récente flambée des cas de Covid-19. "Nous arrêtons pour un temps les évènements de divertissements de masse, et nous devons aussi fermer un temps les lieux de danse et la fan-zone" au complexe olympique de Loujniki, a indiqué le maire Sergueï Sobianine sur son site.