Euro 2020 : Angleterre-Croatie, le choc du groupe D

La Croatie, vice-championne du monde en titre en 2018, devra se frotter à l'Angleterre d'entrée à Wembley pour le premier choc de l'Euro 2020. Les "Three Lions" chercheront à prendre leur revanche sur la sélection croate, après la demi-finale perdue au Mondial russe (2-1 a. p.). La République tchèque, également présente dans ce groupe D, a terminé deuxième de ses éliminatoires, derrière les Anglais. Les Tchèques tenteront de rejoindre les huitièmes de finale en dominant l'Écosse, de retour après 25 ans d'absence en championnat d'Europe et 23 ans après leur dernier rendez-vous international (Coupe du monde 1998).

Groupe D :

Croatie

République tchèque

Angleterre

Ecosse

Les favoris : la Croatie et l'Angleterre

C'est la revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2018. La Croatie s'était imposée au nez et à la barbe de l'Angleterre en prolongations (2-1 a.p.). Mais les Croates abordent cet Euro 2020 dans le doute, après une campagne difficile en Ligue des Nations (une victoire, cinq défaites). Les partenaires de Luka Modric, Ballon d'Or 2018, ont toutefois terminé premiers de leur groupe de qualifications. Tout comme l'Angleterre, qui a rajeuni sa sélection. Les jeunes pépites du milieu de terrain Phil Foden (21 ans) et Mason Mount (22 ans) imposeront leur sens aigu du beau jeu pour servir leur attaquant capitaine Harry Kane, très régulier en sélection. Les Anglais auront l'avantage de jouer à domicile, à Londres pendant la phase de groupes, et visent le dernier carré de la compétition, prévu également chez eux.

Le retour : l'Ecosse

L'Ecosse n'a plus joué de grandes compétitions depuis la Coupe du monde 1998 en France. Victorieuse en barrages de l'Euro 2020, la sélection écossaise renoue avec un tournoi qu'elle a disputé seulement deux fois dans son histoire, en 1992 et 1996, sans jamais avoir dépassé le premier tour. Elle compte dans ses rangs plusieurs joueurs de Premier League, dont le défenseur de Liverpool Andy Robertson et le milieu de terrain de Manchester United, Scott McTominay. La sélection écossaise défiera chez elle à Glasgow la sérieuse République tchèque et la Croatie, avant d'affronter son rival anglais à Londres. Sortir de ce groupe D serait donc un gros exploit pour l'Ecosse.

Les joueurs à suivre : Luka Modric (Croatie) et Phil Foden (Angleterre)

Le premier disputera l'une de ses dernières compétitions internationales, le second sa toute première. Le Croate Luka Modric (35 ans), meneur de jeu du Real Madrid et Ballon d'Or en 2018, aura toujours les clés de l'animation au milieu du terrain. Face à lui, la jeune pépite britannique Phil Foden (21 ans), révélation de l'année au milieu de terrain de Manchester City. Sa fougue et sa précision devant le but font de lui un joueur à surveiller de près pour les Croates.

Nos pronostics : Angleterre 1er, Croatie 2e, République tchèque 3e, Ecosse 4e