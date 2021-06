EN DIRECT - Euro : fin des huitièmes de finale avec le choc Angleterre-Allemagne

L'euphorie de l'Euro 2020 est peut-être retombée dans l'Hexagone depuis l'élimination de la France, lundi soir aux tirs au but contre la Suisse (3-3, 5-4 t.a.b.). Mais la compétition continue avec les dernières affiches de ces huitièmes de finale. L'Angleterre défie l'Allemagne dans son écrin de Wembley à 18 heures pour le dernier choc de ce stade de la compétition. L'une de ces deux grandes nations européennes se frottera en quarts de finale à la Suède ou l'Ukraine, deux sélections outsiders qui vont essayer de jouer les trouble-fêtes. Elles se retrouvent mardi soir à Glasgow (21 heures) pour tenter de prolonger l'aventure européenne.

Les informations à retenir : La France éliminée par la Suisse, Le Graët va discuter avec Deschamps

L'Angleterre reçoit l'Allemagne pour le dernier choc des 8e

La Suède et l'Ukraine vont tenter de s'inviter en quarts de finale

La terrible élimination des Bleus contre la Suisse

Assurément un cataclysme pour tous les supporters français. L'équipe de Didier Deschamps a été sortie prématurément de l'Euro 2020 lundi soir en huitièmes de finale contre la Suisse, au terme de la séance de tirs au but (3-3, 5-4 t.a.b.). Après une partie d'anthologie, marquée par un ascenseur émotionnel constant, c'est l'attaquant du PSG Kylian Mbappé qui a manqué son face à face avec Yann Sommer et scellé la victoire historique des Suisses. Dans ce match, les errements tactiques, la fragilité défensive, l'absence de jeu ont sanctionné les Bleus de Didier Deschamps.

Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a annoncé qu'il allait "discuter" avec le sélectionneur dans les prochains jours, sans dire si cette élimination de l'équipe de France compromet l'avenir de Deschamps sur le banc des Bleus.

Angleterre-Allemagne, affiche historique à Wembley

L'Angleterre et l'Allemagne se retrouvent à Wembley à 18 heures pour disputer l'avant-dernier huitième de finale de l'Euro 2020. Une affiche associée à un écrin qui rappelle une rencontre de légende. Les Anglais avaient remporté leur seule Coupe du monde en 1966 à Londres contre la RFA (4-2 a.p.), dans une finale mythique. Mais depuis, les "Three Lions" ne parviennent plus à s'imposer face à leurs rivaux allemands dans une grande compétition. Le dernier affrontement entre les deux nations remonte au Mondial 2010, avec un cinglant 4-1 pour la Mannschaft. L'heure de la revanche a sonné pour les Anglais.

Suède et Ukraine, une place pour deux outsiders

Voici deux nations qui vont saisir leur chance de réaliser un très bon parcours dans cet Euro 2020. La Suède et l'Ukraine s'affrontent en clôture des huitièmes de finale à Glasgow (21 heures) pour s'inviter à la table des grands en quarts de finale. Les Suédois emmenés par leur meneur de jeu du RB Leipzig, Emil Forsberg, défient l'Ukraine du sélectionneur iconique Andriy Shevchenko. Une partie qui s'annonce ouverte entre deux sélections joueuses. L'un de ces outsiders affrontera l'Angleterre ou l'Allemagne en quarts de finale.