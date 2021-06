Bleus : pour Le Graët, Deschamps "n’a pas envie de partir"

INTERVIEW

C’est une question qui va forcément animer les débats des prochains jours : Didier Deschamps doit-il rester le sélectionneur des Bleus ? La responsabilité de "DD" dans l’élimination de l’équipe de France, dès les huitièmes de finale de l’Euro contre la Suisse (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.), a été largement pointée du doigt ces dernières heures. Au lendemain de cette immense désillusion, Noël Le Graët a accordé une interview à Europe 1 au cours de laquelle il ouvre clairement la porte à un maintien de l’entraîneur des champions du monde.

"Je me suis entretenu (mardi) soir avec lui, à 18h au Bourget, avant qu'il reprenne l'avion pour Nice (lors du retour des Bleus en France, ndlr). J'ai l'impression qu'il n'a pas envie de partir", a assuré le patron de la Fédération française de foot, qui s’entretiendra dans quelques jours avec Didier Deschamps. "On a convenu de laisser passer une petite semaine puis de se rencontrer. On a bavardé deux minutes, on va discuter sereinement dans les huit-dix jours qui viennent."

"Jusqu’à présent, il n’y a pas grand-chose à lui reprocher"

Noël Le Graët, qui n’a jamais fait mystère de sa grande proximité et de son affection pour Didier Deschamps, a largement défendu le bilan du sélectionneur. "Jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. On a raté cette compétition, c'est certain, parce qu'on avait quand même des objectifs élevés. Je croyais sûrement, mais à tort, que notre équipe était dans les quatre meilleures d'Europe", a tout de même convenu le patron de la FFF. "On a fini premier dans la poule la plus compliquée en jouant toujours à l'extérieur. Pourtant, je persiste à penser qu'on a des joueurs de grandes qualités techniques. La première période contre l'Allemagne a été un match très difficile mais un bon match", a-t-il voulu positiver.

"On ne peut jamais décider à chaud. On va faire le bilan d'un certain nombre de matches, de la popularité de Didier mais aussi de l'affection que les joueurs lui portent. On ne décide pas comme ça, il faut aussi que lui ait très envie (de rester). Il n'y a que dix matches par an, il faut avoir une motivation extrême et je suis persuadé qu'il l'a", a conclu Noël Le Graët.