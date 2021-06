Euro : la France est éliminée par la Suisse aux tirs au but !

C'est un immense coup de massue pour tous les supporters de l'équipe de France. Lundi soir à Bucarest, la sélection de Didier Deschamps s'est finalement inclinée au bout du suspense aux tirs au but contre la Suisse (3-3, 5-4 tab), et sort dès les huitièmes de finale de l'Euro 2020. Une grande déception pour les Bleus, un des grands favoris de la compétition et en quête d'un doublé Coupe du monde-Euro. Pour la Nati, il s'agit de la plus grande performance de son histoire. Les Helvètes se hissent pour la première fois en quarts de finale d'un championnat d'Europe, après avoir échoué notamment à l'Euro 2016.

