EN DIRECT - Coupe du monde féminine : suivez la journée de jeudi

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Le premier tour de la Coupe du monde féminine touche à sa fin. Quatre matches sont au programme jeudi, avec un choc entre la Suède et les États-Unis en point d'orgue à 21 heures. Les championnes du monde américaines, impressionnantes depuis le début de la compétition, espèrent confirmer leur statut pour terminer en tête du groupe F. Dans le groupe E, la Nouvelle-Zélande et le Cameroun peuvent encore espérer se qualifier (18 heures). À l'issue de cette soirée, les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale seront connues.

Les infos à retenir : Les États-Unis et la Suède se disputent la première place du groupe F (21 heures)

Les Pays-Bas et le Canada vont eux aussi jouer la tête de leur poule (18 heures)

Le Cameroun et la Nouvelle-Zélande peuvent rêver de huitièmes de finale

Le choc du jour : les Américaines veulent leur revanche face à la Suède

Le match du jour met aux prises les grandes favorites américaines à la Suède, nation forte du foot féminin. Les États-Unis, impressionnants contre la Thaïlande (13-0) et le Chili (3-0), chercheront à prendre leur revanche face aux Scandinaves, qui les avaient éliminé en quarts de finale du dernier tournoi olympique, à Rio (1-1 a.p., 4-3 aux tab).

Ce match, très alléchant sur le papier, sera scruté avec énormément d'attention par l'équipe de France. En effet, le premier de cette poule pourrait rencontrer les Bleues en quarts de finale… L'autre match du groupe opposera les "Petits Poucets" du Chili à la Thaïlande, qui a encaissé 18 buts lors de leurs deux premières rencontres.

L'apéritif du jour : Pays-Bas-Canada, duel d'outsiders

Deux des outsiders de la compétition, les Pays-Bas et le Canada, s'affrontent plus tôt dans la journée de jeudi pour la première place du groupe E. Les Néerlandaises, championnes d'Europe en titre, n'ont pas vraiment convaincu malgré deux victoires contre la Nouvelle-Zélande (1-0) et le Cameroun (3-1). Le Canada, toujours aussi solide défensivement, a également remporté ses deux premières rencontres, et voudra également s'assurer la tête de la poule, afin de s'offrir un huitième plus favorable. Le Cameroun et la Nouvelle-Zélande ont, de leur côté, encore un espoir de se qualifier. Ils devront pour cela gagner, en attendant les résultats des autres groupes, pour savoir s'ils feront partie (ou non) des quatre meilleures troisièmes.