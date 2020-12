Deschamps sur l'Euro 2021 : "Quand on commence une compétition, c'est pour aller au bout"

Malgré un calendrier sportif chargé, il espère emmener ses Bleus au bout. Avec le report de l'Euro 2020 à cause du coronavirus en juin 2021, la compétition tombe entre plusieurs matchs importants de qualification, notamment pour la coupe du Monde 2022 qui doit se tenir au Qatar. Malgré tout, les ambitions de Didier Deschamps sont élevées : se hisser sur le toit de l'Europe. Invité d'Europe Matin, le sélectionneur des Bleus met les points sur les "i" : "Quand on commence une compétition, c'est pour aller au bout."

Des matchs de poule "très difficile"

Une ambition en adéquation avec le statut de championne du monde en titre de l'équipe de France. Malgré tout, le sélectionneur sait que les phases de poule ne seront pas une mince affaire. "Des matchs très difficiles nous attendent avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie." La France est dans le groupe F et devra affronter l'Allemagne le 15 juin, la Hongrie le 19 juin et le Portugal le 23 juin. Une véritable "étape qu'il faudra bien franchir pour espérer continuer notre route".

Le choix "très difficile" de la liste des 23

D'ici là, Didier Deschamps doit faire sa liste des 23 joueurs qui disputeront la compétition. Un choix qu'il estime "très difficile" car il a la "chance et le privilège d'avoir des joueurs de qualité en quantité très importante". Mais il l'assure, il est "habitué a des choix difficiles".