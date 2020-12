Mobilisé pour les Alpes-Maritimes, Didier Deschamps chante dans un clip caritatif

Il se mobilise pour son département. Plus de deux mois après l'épisode méditerranéen survenu à la suite de la tempête Alex qui a ravagé la vallée de la Roya et de la Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, Didier Deschamps participe à une initiative solidaire pour ces territoires dévastés par les flots. Invité d'Europe Matin lundi, le sélectionneur des Bleus en révèle quelques détails. "C'est un clip qui sera disponible à partir de 11 heures [lundi 21 décembre à 11 heures, ndlr] sur les plateformes de téléchargement digital pour 1,29 euros." La chanson, intitulée Nos vallées sera dévoilée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginesy.

Deschamps pousse la chansonnette pour la bonne cause...

Didier Deschamps pousse même la chansonnette pour la bonne cause, mais il glisse dans un rire qu'il n'est pas le seul, et "heureusement". "Ce n'était pas évident de créer une chanson qui évoque un événement aussi triste, mais je pense que la mélodie et les paroles sont adaptées" avance l'ex-international. "C'est un très bel hommage pour les sinistrés de la région, meurtris et marqués par cet événement."

Bien évidemment, "tous les bénéfices iront aux sinistrés des deux vallées", précise Didier Deschamps. "La tempête a fait des ravages, il y a beaucoup de choses à reconstruire et plus il y a de moyens, plus vite ces personnes pourront retrouver une vie normale."

... et rempile en tant que parrain pour les Pièces Jaunes

Et ce n'est pas la seule cause pour laquelle se mobilise le sélectionneur. Pour la troisième fois il sera également parrain de l'opération Pièces Jaunes qui commence mi-janvier. "Il y a toujours besoin de solidarité et du soutien du plus grand nombre de personnes, même si (sic) j'ai conscience que c'est difficile pour tout le monde aujourd'hui", avec la crise sanitaire. "Je suis très fier de pouvoir continuer à être le parrain cette année encore."