Cyril Hanouna - «Il y a toujours eu un rapport compliqué entre les joueurs de foot et la Marseillaise», affirme Gauthier Le Bret

Une différence qui n'est pas passée inaperçue. Ces derniers jours, la différence d'ambiance dans le stade entre un match de l'équipe de France de rugby et l'équipe de France de foot a sauté aux yeux de l'équipe d'On marche sur la tête. Et notamment un élément : les joueurs de rugby chantent la Marseillaise à plein poumon, alors que les joueurs de foot l'entonnent de façon plus sobre.

"Il y a toujours eu un rapport compliqué entre les joueurs de foot et la Marseillaise", affirme Gauthier Le Bret, chroniqueur de l'émission. Avant de se demander : "Pourquoi on peut être fier d'être français dans un stade de rugby, et pourquoi c'est plus compliqué dans un stade de foot ?" Et d'enfoncer le clou : "C'est ça qui est beau dans le rugby, c'est qu'on ne s'excuse pas de qui on est et de quel drapeau on défend."