Crise à la FFF : «C'est tout le système qu'il faut changer», déplore l'ancien président de la Ligue de football

Une semaine après le rapport de l'audit accablant sur le président de la Fédération française de football Noël Le Graët, l'ancien homme fort de la Ligue de football professionnel (LFP)Frédéric Thiriez est revenu sur la crise que traverse l'institution. En exclusivité dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), l'avocat de formation s'est montré très critique envers le système actuellement en place à la Fédération.

"Comment on a pu en arriver là à la Fédération Française de football ?", s'est-il indigné au micro de Lionel Rosso. Pour l'ancien président de la LFP, "c'est tout le système qu'il faut changer, c'est trop facile de tirer sur Noël Le Graët qui est le coupable idéal même s'il l'a cherché". Selon lui, "les dérives qu'on dénonce aujourd'hui étaient connues depuis deux, trois et même quatre ans", a-t-il affirmé avant de poursuivre : "Moi-même candidat à l'époque à la présidence de la Fédération, je les avais dénoncées en long, en large et en travers. Et quand je dis dénoncé c'était sur des déclarations sur : "Il n'y a pas de racisme dans le football"", faisant référence à une réaction sur un plateau de télévision qui avait été critiquée. Ce dernier avait nié les soupçons d'insultes à caractère racistes entre Neymar et Alvaro Gonzalez lors d'un Marseille-PSG.

Pour Frédéric Thiriez, il est désormais indispensable de "réfléchir aux solutions possibles pour sauver le football". L'image renvoyée par la Fédération actuelle attriste l'ancien président de la Ligue qui pense avant tout aux "deux millions de licenciés et aux 400.000 bénévoles".

Propositions

Repenser le fonctionnement de la Fédération est primordial pour Frédéric Thiriez qui propose plusieurs solutions. "Avec le système tel qu'il est institutionnalisé, la liste arrivée en tête, même avec 51% des voix, obtient 100% des sièges. Vous n'avez aucune minorité représentée au Comité exécutif. Tous les élus qui siègent sont des obligés du président puisqu'ils lui doivent leur élection", a critiqué l'avocat. Selon lui, c'est le manque de contre-pouvoir qui a entraîné cette mauvaise gestion de la FFF.

Pour sortir de cette crise, il propose ainsi de donner la parole, ou du pouvoir, à une pluralité d'acteurs du monde du football via un "Parlement". "Je propose de créer le Parlement du football qui serait le contre-pouvoir du Comité exécutif et qui exercerait le "pouvoir législatif" donc le règlement du football, le pouvoir financier et le contrôle de l'exécutif", un Parlement qui comprendrait "tous les présidents de Ligue, tous les présidents de district, les syndicats des joueurs et entraîneurs et les anciens internationaux", a-t-il détaillé dans Europe 1 Sport.

Actuellement, la Fédération s'apparente à un "système dictatorial" dans lequel "personne n'ose dire quelque chose en face du président". Le mode de scrutin est aussi à revoir pour l'ancien président de la LFP. "Quand est-ce que le suffrage universel va arriver à la Fédération française de football ?", s'est-il interrogé. Actuellement, le comité exécutif est élu par des "Grands électeurs", un système que critique Frédéric Thiriez. "Il y a 13.000 clubs à la Fédération. Il me paraîtrait normal que ce soit eux qui élisent l'exécutif de la Fédération", a fini par conclure Frédéric Thiriez.