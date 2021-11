Covid-19 : un rappel de vaccin recommandé pour tous les adultes

Un rappel de vaccin contre le Covid-19 pour tous les adultes peut s'envisager à cause de la dégradation de la situation en France, estiment les deux instances consultatives créées par le gouvernement à l'occasion de la pandémie. Selon le Conseil scientifique et le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV), cet élargissement du rappel à tous les adultes, six mois après la vaccination, pourrait permettre de "freiner l'épidémie et réduire le nombre de formes graves".

"Restaurer l'efficacité vaccinale" pour "contrôler l'épidémie"

Le COSV est le premier à avoir émis cette idée dans un avis daté de vendredi. Dans un avis distinct daté de samedi et rendu public lundi, le Conseil scientifique présidé par l'infectiologue Jean-François Delfraissy appuie aussi cette hypothèse. "Pour restaurer l'efficacité vaccinale à des niveaux permettant le contrôle de l'épidémie, la généralisation de la dose de rappel à l'ensemble de la population adulte pourrait être une approche efficace", estime le COSV présidé par l'immunologue Alain Fischer.

En France, la dose de rappel (qui est le plus souvent une troisième dose) ne concerne pour l'instant que les plus de 65 ans et les personnes à risques de formes graves de la maladie (ainsi que les soignants). Cette dose sera exigée pour prolonger leur pass sanitaire à partir du 15 décembre.

Une dose de rappel proposée aux 50-64 ans le 1er décembre

Le 9 novembre, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé que la dose de rappel serait proposée aux 50-64 ans à partir du 1er décembre, sans même attendre l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) chargée d'inspirer la politique de l'exécutif sur ces questions.

Dans son avis, le Conseil scientifique plaide, lui, pour que la dose de rappel devienne nécessaire pour prolonger le pass sanitaire des 50-64 ans, "selon les mêmes modalités" que pour les plus de 65 ans, "mais avec une temporalité adaptée". Vendredi, la HAS a recommandé d'injecter la dose de rappel à partir de 40 ans. "L'élargissement du rappel aux moins de 50 ans sera étudié prochainement", a indiqué dans la foulée le ministre de la Santé Olivier Véran sur Twitter.

À la suite de l’avis de la @HAS_sante, le rappel vaccinal contre le Covid sera bien ouvert aux personnes âgées de 50 ans et plus dès début décembre comme annoncé par le président de la République.

L’élargissement du rappel aux moins de 50 ans sera étudié prochainement. — Olivier Véran (@olivierveran) November 19, 2021

Une baisse d'efficacité des vaccins avec le temps

L'accélération actuelle de l'épidémie, conjuguée à la baisse d'efficacité des vaccins avec le temps, est susceptible d'entraîner "une augmentation significative du nombre d'admissions journalières à l'hôpital et en soins critiques", souligne le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale dans son avis.

"Même si le risque de formes graves reste très supérieur pour les personnes non-vaccinées (...), le nombre absolu de personnes vaccinées hospitalisées en soins conventionnels ou en soins critiques est loin d'être négligeable", poursuit-il pour justifier le principe d'un rappel.