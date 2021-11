Covid-19 : la Haute autorité de santé recommande une dose de rappel à partir de 40 ans

Alors que l'épidémie de Covid-19 connaît un nouveau rebond en France métropolitaine, les autorités sanitaires recommandent d'élargir le périmètre des populations éligibles à une dose de rappel vaccinal aux 40 ans et plus, selon un communiqué vendredi. La Haute autorité de santé (HAS) préconise de faire ce rappel six mois après la primo-vaccination, "les dernières études suggérant en effet un bénéfice pour cette tranche d'âge". Ses avis sont généralement suivis par le gouvernement.

Des rappels pour tous les vaccinés, "le sens de l'histoire" pour Macron

L'efficacité des vaccins contre les infections symptomatiques baisse avec le temps, ce qui explique en partie le rebond épidémique que vivent la France et l'Europe. Jusqu'à présent, le rappel ne concernait que les plus de 65 ans et les personnes à risques de forme grave. A partir du 15 décembre, il sera exigé pour prolonger leur pass sanitaire.

Le président Emmanuel Macron avait annoncé début novembre que le rappel serait accessible aux 50-64 ans à partir du 1er décembre. Et peu avant la publication de l'avis de la HAS vendredi, il a vendu la mèche sur l'élargissement : "Je ne serais pas étonné qu'on aille progressivement vers des rappels vaccinaux pour tous les adultes qui ont été vaccinés, c'est le sens de l'histoire", a-t-il estimé lors d'un déplacement dans le Nord.

Le rappel systématique pour tous, décidé par l'Allemagne et sans doute bientôt les Etats-Unis, ne fait pourtant pas consensus chez tous les scientifiques. Certains font valoir que deux doses restent très efficaces contre les formes graves de la maladie et les décès, et que l'urgence est de vacciner ceux qui n'ont eu aucune dose. En France, cela concerne quelque 6 millions de personnes parmi la population éligible (les plus de 12 ans).