Cristiano Ronaldo : pourquoi son club Manchester United pourrait se séparer de lui ?

Cristiano Ronaldo ne serait plus en odeur de sainteté dans son club. Manchester United souhaiterait se séparer du quintuple Ballon d'Or portugais. Une possible fin qui n'était pas véritablement prévue. En effet, tout était réuni pour que l'histoire soit belle lorsque l'année dernière, Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester, 19 ans après ses débuts. Le stade d'Old Trafford n'avait alors d'yeux que pour le Portugais.

"Son nouvel entraîneur ne veut plus de lui"

Mais, au sortir d'une saison décevante, Ronaldo rencontre deux problèmes rares pour un joueur de sa trempe. "Son nouvel entraîneur ne veut plus véritablement de lui", explique Philippe Auclair, le consultant football d'Europe 1 en Angleterre. "Cristiano Ronaldo a fait savoir très tôt qu'il entendait partir de Manchester United. Malgré tout, personne ne s'est véritablement manifesté pour lui proposer un contrat qui soit à la hauteur de ce qu'il est actuellement à Manchester United."

Ronaldo totalement isolé

Ronaldo s'agace sur le terrain comme à l'entraînement, selon le site The Athletic. La situation est tellement tendue que le joueur est isolé et mange même seul à sa table. Bien loin des stades combles qui accompagnaient chaque célébration des buts du Portugais, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, pourrait totalement louper sa sortie dans le club qui l'a vu grandir et qui aujourd'hui menace de résilier son contrat.