«On aurait dit que Benzema attirait le ballon» : les premiers coachs de «KB9» se souviennent

La cérémonie du Ballon d'Or approche. Deux joueurs de football tricolores vont peut-être le remporter. Karim Benzema d'un côté, ultra-favori pour le trophée masculin, Wendie Renard pour le trophée féminin. La cérémonie qui a lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris est à suivre dès 20 heures dans Europe 1 Sport. Karim Benzema sera peut-être le cinquième Français sacré Ballon d'Or. Comment devient-on une telle star du football ? Europe 1 a pu parler à ceux qui ont repéré la pépite dès son plus jeune âge, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent dans la région lyonnaise.

"Une fusée est partie"

Karim Benzema n'a que 15 ans lorsque Armand Garrido, formateur de l'Olympique Lyonnais, le découvre avec une première impression mitigée : "J'étais resté un peu sur ma faim parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de talent, mais que l'investissement n'était pas encore à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre pour pouvoir jouer au niveau national."Celui qui deviendra son mentor rencontre alors un garçon timide mais travailleur. "Souvent, c'était moi qui rentrait plus fatigué que lui. Il a fallu quelques mois d'adaptation pour qu'il arrive à franchir le cap du dessus et à s'intégrer comme il faut. Mais après, une fois que ça a été fait, c'est allé très vite. Une fusée est partie", poursuit-il au micro d'Europe 1.

Une progression fulgurante jusqu'au point d'attirer l'attention de Bernard Lacombe, conseiller sportif du club à ce moment-là. "Armand me dit 'viens me voir, il y a un joueur, tu verras'. C'est là que j'ai vu Karim la première fois. Il a fait des choses ce matin-là... On aurait dit qu'il attirait le ballon", se souvient-il. Karim Benzema intègre ensuite le groupe professionnel à 17 ans pour partir quatre ans plus tard dans le plus grand club du monde, le Real Madrid, où il remporte cinq fois la Ligue des champions et bientôt, peut-être, un Ballon d'Or.