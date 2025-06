Coupe du monde des clubs FIFA 2025 : équipes, qualifications... Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle compétition

AFP / © Matthieu Mirville / DPPI via AFP

Coupe du monde des clubs : tout ce qu'il faut savoir

Dès le 14 juin, la nouvelle édition de la coupe du monde des clubs débarquera aux États-Unis. Pas moins de 32 équipes des six confédérations continentales se disputeront le titre. Règles, équipes qualifiées, polémiques autour de la compétition et sommes astronomiques dépensées, on vous explique tout de ce tournoi 2.0.