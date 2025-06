Coupe du monde des clubs : début de compétition parfait pour le PSG qui surclasse l'Atlético de Madrid

Des débuts réussis pour le Paris Saint-Germain dans cette nouvelle édition de la Coupe du monde des clubs. Les joueurs de Luis Enrique ont largement battu l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann sur le score de quatre buts à zéro.

Le Paris SG, tout frais vainqueur de la Ligue des champions, a fait honneur à son nouveau statut de roi d'Europe en battant l'Atletico Madrid (4-0) pour son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs, dimanche à Los Angeles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les milieux de terrain Fabian Ruiz et Vitinha, en première période, ainsi que Senny Mayulu et Lee Kang-In sur penalty en fin de match, ont été les buteurs parisiens sur la pelouse du Rose Bowl de Pasadena. Les hommes de Luis Enrique prennent provisoirement la tête du groupe B, avant le match entre Botafogo et Seattle en soirée.

>> Plus d'informations à suivre...