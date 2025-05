Foot : le Real Madrid mise sur Xabi Alonso pour tourner la page Ancelotti

Le Real Madrid a officialisé dimanche la nomination de Xabi Alonso comme entraîneur pour remplacer dès le 1er juin l'Italien Carlo Ancelotti qui a pris la direction de la sélection du Brésil.

Au terme d'une saison sans titre majeur, le Real Madrid a décidé dimanche de miser sur l'entraîneur basque Xabi Alonso, son ancien joueur et stratège, pour succéder à Carlo Ancelotti sur le banc madrilène.

En fin de cycle, la Maison Blanche a mis fin au suspense en officialisant la signature pour trois saisons, "jusqu'en juin 2028", de Xabi Alonso, qui avait annoncé il y a deux semaines son départ du Bayer Leverkusen, où il a fait ses preuves en menant le club allemand vers un triplé historique (Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Supercoupe) en 2024.

Objectif : ramener le Roi d'Europe au sommet

À 43 ans, l'ex-milieu de terrain et stratège de Liverpool (2004-2009), du Real (2009-2014) et du Bayern Munich (2014-2017), champion du monde (2010) et double champion d'Europe (2008, 2012) avec la sélection espagnole, revient à Madrid, où il avait fait ses gammes comme entraîner chez les jeunes quelques mois seulement après la fin de sa carrière, en 2018.

Tandis qu'Ancelotti va prendre la tête de la sélection brésilienne, l'emblématique N.14 va lui succéder dès le 1er juin, en vue du Mondial des clubs (14 juin - 13 juillet). Il aura, après avoir mené Leverkusen vers le premier sacre de son histoire l'an dernier, une mission délicate : ramener le Roi d'Europe (15 Ligue des champions) où il se doit d'être : au sommet.

Entraîneur né

Tout dans le parcours du natif de Tolosa, près de Saint-Sébastien, indiquait qu'il deviendrait un jour un grand entraîneur, après avoir brillé sur les terrains comme chef d'orchestre aux ballons millimétrés sous les ordres de José Mourinho, Pep Guardiola et... Carlo Ancelotti.

Le technicien italien, bientôt 66 ans ; fut le premier à payer le prix d'une saison proche du fiasco, sans trophée majeur, hormis une Supercoupe d'Europe et une Coupe intercontinentale. Et il n'a pas attendu pour adouber son ancien joueur, et successeur sur le banc merengue.

"Bien sûr, j'ai lu qu'il quittait le Bayer Leverkusen. Il a fait un travail fantastique là-bas et toutes les portes lui sont ouvertes, car il a démontré qu'il était l'un des meilleurs entraîneurs du monde", a déclaré le "Mister", qui quitte le Real comme coach le plus titré de l'histoire du club, avec 15 trophées dont trois Ligue des champions.

Révolution tactique ?

Ancelotti n'avait, en fait, pas attendu de suivre les exploits de son ancien milieu défensif en Allemagne pour louer ses qualités. "Nous perdons un grand joueur. C'est un grand professionnel et une personne fantastique. Il a toutes les capacités et l'expérience pour devenir un grand entraîneur", affirmait déjà l'ex-coach du Bayern, le 10 mars 2017, lors de l'annonce de la retraite sportive d'Alonso.

Pour relever l'immense défi qui l'attend, pour sa deuxième expérience seulement en tant qu'entraîneur au haut niveau - il a passé trois ans à la Real Sociedad, son club formateur, à la tête l'équipe B (2019-2022) -, Xabi Alonso a choisi de ramener dans la capitale espagnole ses deux hommes de confiance.

L'Argentin Sebastian Parilla, son adjoint à Leverkusen, qui a passé près de 20 ans dans les catégories inférieures du club madrilène, et son préparateur physique Alberto Encinas. Leur connaissance de l'institution, et de son contexte si particulier, où deux défaites d'affilée peuvent avoir la tête d'un coach, seront des points clés pour mener à bien leur mission. Mais les deux hommes auront surtout besoin de renforts de poids pour pouvoir entamer leur révolution tactique, car on ne voit pas vraiment comment le stratège basque pourrait transposer son système immuable, en 3-4-2-1, avec l'effectif actuel.

Kylian Mbappé, tout proche de remporter son premier Soulier d'Or européen

L'une de ses seules certitudes sur le terrain au terme de cette saison ratée réside dans l'efficacité de l'attaquant français Kylian Mbappé, tout proche de remporter son premier Soulier d'Or européen et auteur d'une première saison record sur le plan statistique avec 43 buts toutes compétitions confondues.

Le Mondial des clubs, du 14 juin au 13 juillet, pour lequel le géant espagnol devrait pouvoir compter sur une première recrue, le jeune défenseur central Dean Huijsen, donnera des premières indications. Et la suite du mercato estival, une idée un peu plus claire de ce à quoi ressemblera son équipe.