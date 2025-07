Coupe du monde des clubs : à 9 contre 11, le PSG élimine le Bayern Munich et se qualifie en demi-finales

C'était le choc de cette journée de football aux États-Unis et le match a tenu toutes ses promesses. Le Paris Saint-Germain, même réduit à 9 contre 11, élimine le Bayern Munich (2-0) et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs.

Premier gros test pour le Paris Saint-Germain ce samedi et ils l'ont relevé. Le club de la capitale affrontait le Bayern Munich en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs ce samedi. Ousmane Dembélé a débuté la rencontre sur le banc. Le PSG s'est finalement imposé 2-0, dans une rencontre où les Parisiens ont fini à 9 contre 11.

Ce match entre deux grands d'Europe a commencé par une minute de silence en hommage à Diogo Jota et son frère André Silva, décédés dans un accident de voiture cette semaine. Les 22 acteurs de cette rencontre portaient également un brassard noir.

Des occasions des deux côtés

D'entrée de jeu, les Parisiens se sont créés la première occasion de la rencontre grâce à Doué qui frappe à l'entrée de la surface de réparation mais n'a pas trouver le cadre. Alors que le Bayern se rapprochait du but parisien, à la 19e minute de jeu, en trois passes, le PSG s'est retrouvé face au but de Neuer. Kvaratskhelia arrive un peu en retard dans la surface après un bon centre d'Hakimi. Il tente de redresser ce ballon mais sa frappe finit dans le petit filet.

Quelques minutes plus tard, Michaël Olise, sur le côté droit de la surface de réparation, tente une frappe puissante mais elle est détournée en corner par le gardien parisien qui ne donnera rien, mais c'était là l'occasion la plus dangereuse pour les Bavarois. À la 30e minute, Kvaratskhelia tente une percée solitaire sur son côté gauche, réussit à résister à Upamecano, pénètre dans la surface et Manuel Neuer doit s'y prendre à deux fois pour stopper cette action.

Dans les cinq dernières de la première mi-temps, le Bayern Munich poussait pour ouvrir le score d'abord avec une tête d'Harry Kane sur un centre de Kingsley Coman mais le ballon passe au-dessus de la cage parisienne. À la 41e, sur un centre dans l'axe au point de pénalty, Musiala est trop court pour toucher ce ballon qui continuait sa course vers le but. Donnarumma est obligé de se détendre.

Paris est bousculé dans cette fin de première période et croit même encaisser le premier but de la rencontre, mais Upamecano était hors-jeu à la réception du centre d'Olise. À la mi-temps, le score est toujours de 0-0.

Une deuxième mi-temps équilibrée

Aux retours des vestiaires, Jamal Musiala doit céder sa place, victime d'une nouvelle blessure à la cheville. Gnabry est entré à sa place. Et Bradley Barcola a rapidement eu ce qui était peut-être la plus belle occasion de but pour le club de la capitale depuis le début de la rencontre. Sur une passe en profondeur de Kvaratskhelia, l'international Français se présente seul face au but mais Neuer détourne sa frappe. Il semblait bien difficile de tromper le champion du monde 2014.

La défense parisienne continuait de contenir les attaques bavaroises dans cette deuxième période. À la 57e minute, sur un centre venant de la gauche, Gnabry tombe dans la surface après un contact avec Pacho. Le Bayern Munich réclame un pénalty, mais ce n'est pas l'avis de l'arbitre, Anthony Taylor.

Le Bayern continue de pousser, Olise a eu une nouvelle occasion de but dans la surface parisienne, mais sa frappe passe au-dessus de la cage gardée par Donnarumma. Comme face à l'Inter Miami, Ousmane Dembélé est entré sur la pelouse, cette fois à la 70e minute de jeu, à la place de Bradley Barcola qui a été un de meilleur parisien de cette rencontre.

Le PSG marque et se retrouve à 10 contre 11...

Rapidement, Dembélé obtient une occasion franche de but. En tentant de faire une passe vers l'avant, Kvaratskhelia essaye de subtiliser le ballon à Manuel Neuer qui s'emploie à sauver cette balle. Dembélé frappe mais ce ballon n'est pas cadré pour quelques centimètre seulement. C'est finalement, à la 78e minute de jeu, que le Paris Saint-Germain trouve la faille.

Sur le côté droit de l'attaque parisienne, Joao Neves récupère le ballon et adresse un ballon en retrait pour Désiré Doué. Le Français frappe à ras de terre à l'entrée de la surface de réparation et trompe Manuel Neuer, 1-0 pour Paris. Juste après son but, il cède sa place à Warren Zaïre-Emery. Le PSG est en route pour les demi-finales mais pas au complet.

Avant de finir à 9 contre 11

À l'entame des dix dernières minutes de ce match, le PSG se retrouve à dix contre onze après l'exclusion de Pacho, auteur d'une semelle sur le tibia de Goretzka. À la 87e minute de jeu, Harry Kane pense égaliser dans cette rencontre, mais la défense parisienne parvient à s'aligner correctement pour piéger l'attaquant anglais, signalé en position de hors-jeu.

Mais alors que la défense tenait contre les offensives du Bayern, en voulant protéger son ballon, Lucas Hernandez donne un coup de coude à Raphaël Guerreiro. Anthony Taylor sort un second carton rouge contre le PSG qui doit finir à 9 contre 11. Malgré cela, les champions d'Europe ne se sont pas avoués battus.

Après avoir touché la barre transversale quelques secondes plus tôt, le numéro 10 parisien, Ousmane Dembélé marque le deuxième but après un travail extraordinaire d'Hakimi dans la surface, à la 96e minute. Le PSG se met à l'abri, à 9 contre 11. Au bout des arrêts de jeu, l'arbitre siffle pénalty pour un pied haut d'un joueur, mais après avoir revu l'action grâce à la VAR, il revient sur sa décision. Quelques instants plus tard, il siffle la fin de ce match, le PSG poursuit son chemin dans cette Coupe du monde des clubs.