Coupe du monde de rugby 2023 : «Il faut qu'on soit en pole position», avertit Bernard Laporte

Être sur la grille de départ, si ce n'est être "en pole position", voilà la condition sine qua non pour l'équipe de France à moins d'un an de la Coupe du monde de rugby qui se tiendra en France (septembre 2023). Au micro d'Europe 1 Sport, Bernard Laporte est formel, "l'équipe de France actuelle est une des meilleures équipes du monde."

Les Bleus ont donc toutes leurs chances pour le rendez-vous du rugby mondial. Et cela passera par un premier test, lors de la tournée d'automne en novembre prochain. La liste des 42 Bleus sélectionnés dévoilée la semaine dernière laisse entrevoir une équipe solide et combattive qui a toutes ses chances de performer. Le premier choc de cette tournée aura lieu le 5 novembre face à l'Australie, au Stade de France.

L'engouement du public français

L’actuel président de la Fédération française de rugby (FFR) compte sur une équipe de France portée par un public français au rendez-vous. "Cette équipe est populaire. On a vécu de nombreuses années de disette et là on revoit la lumière avec des garçons attachants comme Romain Ntamack ou Cyril Baille", a certifié l'ancien sélectionneur des Bleus dans les Décideurs du Sport.

Cet engouement est permis par la transmission de valeurs fortes que véhiculent ces joueurs actuels et qui "transpirent pour le maillot de la France", a justifié Bernard Laporte. Et preuve en est, la Coupe du monde à venir sur le sol français n'a jamais été autant attendue. Plus de 2,6 millions billets, tous matches confondus, ont déjà été vendus, avec une "très forte demande étrangère". "Après la période du Covid, c'est le besoin de se rassembler", a expliqué Bernard Laporte.

Jugé en décembre prochain

Outre cette actualité sportive, l'ancien sélectionneur des Bleus vit une période difficile. Jugé le 13 décembre prochain, Bernard Laporte vit dans l'attente. Selon le parquet national financier, l'ancien sélectionneur du XV de France aurait rendu une série d'arbitrages favorables au groupe Altrad dirigé par Mohed Altrad, lactuel président du club de rugby de Montpellier, en contrepartie du versement de 180.000 euros en mars 2017.

Pour rappel, le procureur financier François-Xavier Dulin avait réclamé une lourde peine de trois ans de prison, dont un ferme, et une amende de 50.000 euros à l'encontre de Bernard Laporte. Mais le passionné de rugby "fait confiance en la justice". "Je me plierai à toute décision judiciaire", a déclaré le principal intéressé dans Europe 1 Sport.