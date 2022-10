Mondial 2023 de rugby : Claude Atcher a été révoqué

Claude Atcher, le directeur général de la Coupe du monde de rugby 2023, a été révoqué. La révocation de Claude Atcher, directeur général de la Coupe du monde de rugby 2023, actuellement mis à pied à titre conservatoire en raison "de pratiques managériales alarmantes", a été examinée ce lundi par un conseil d'administration extraordinaire, selon la convocation dont l'AFP a eu connaissance.

La mise à pied à titre conservatoire d'Atcher avait été annoncée fin août par le ministère des Sports, puis entérinée début septembre par le Groupement d'intérêt public (GIP), chargé de l'organisation du Mondial en France, à un peu plus d'un an du début de la compétition, et dans l'attente des conclusions d'une enquête de l'Inspection du travail.

>> Plus d'informations à suivre...