Coupe du monde 2022 : vers un retour de Karim Benzema avec les Bleus ?

Forfait pour la Coupe du monde après une blessure à l'entraînement avec les Bleus le 19 novembre dernier, Karim Benzema se rétablirait plus vite que prévu. Plus surprenant encore, celui qu'on surnomme "KB9" pourrait reprendre l'entraînement avec le Real Madrid dès ce jeudi selon les infos du média espagnol Telemadrid. "C'est une nouvelle qui a stupéfait tout le monde au camp d'entraînement des Bleus", a déclaré Jean-François Pérès, chef du service sport d'Europe 1, dans l'émission Europe 1 Sport.

Sans nouvelle depuis son départ de Doha le 20 novembre, Karim Benzema semblait bel et bien forfait pour une période indéterminée. C'était alors par un long message que l'international tricolore avait confirmé son départ sur les réseaux sociaux : "Ce soir, il faut que je pense à l'équipe, comme je l'ai toujours fait. Alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde".

"Le nueve" sans remplaçant

Un coup dur pour l'équipe de France et pour Didier Deschamps qui avaient fait alors le choix de ne pas remplacer l'attaquant et de rester avec 25 joueurs dans le groupe (bientôt plus que 24 après la blessure de Lucas Hernandez). Officiellement, Karim Benzema fait donc toujours partie du groupe des Bleus car il n'a pas été remplacé et pourrait même être champion du monde en cas de victoire de la France dans ce Mondial.

Mais ce rétablissement précoce a de quoi surprendre l'encadrement de la France : "le staff ne croit pas du tout que Karim Benzema pourra reprendre", a affirmé Jean-François Pérès. Un retour avec l'équipe de France impliquerait une reprise d'un "protocole à zéro, ce qui emmènerait quasiment à la finale", a-t-il poursuivi.

Un groupe qui "vit bien"

Cette rumeur intervient après certaines déclarations, notamment de la part de membres de l'équipe de France assurant que le groupe "vivait bien". Dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 19h15 à 23h, Jimmy Algérino a certifié que : "Benzema n'a pas été tellement satisfait d'entendre cela". Il paraît donc difficile d'envisager un retour du Ballon d'or 2022 avant la fin de ce Mondial.

Mais la décision finale d'un retour ou non de l'attaquant reviendra au sélectionneur Didier Deschamps. Il sera sans aucun doute questionné sur ce sujet lors de la conférence de presse à venir, mardi.