Coupe du monde 2022 : «Le mélange des générations se passe bien», estime Jules Koundé

Titulaire pour la première fois lors de la Coupe du monde 2022 face au Danemark samedi dernier, Jules Koundé semble parfaitement intégré au groupe de l'équipe de France. Lors de la conférence de presse quotidienne des Bleus, le défenseur du FC Barcelone, qui ne compte que 14 sélections avec le maillot de la France, témoigne de l'ambiance dans le vestiaire qu'il décrit comme "excellente". "Je pense que la vie de groupe est primordiale et cela se passe vraiment très bien", souligne le numéro 5 des Bleus.

Une mixité gagnante

Interrogé sur l'effectif de l'équipe de France, le défenseur de 24 ans reconnaît une certaine mixité. Cependant, pour lui, elle peut être enrichissante pour les hommes de Didier Deschamps. "C'est vrai qu'il y a une partie très jeune, dont je fais partie, et une seconde avec un peu plus de vécu on va dire. Le mélange des générations se passe super bien. Tout le monde a la possibilité de s'exprimer, donner son point de vue et plusieurs conseils. On rigole beaucoup tout en étant très sérieux quand il faut travailler", souligne Jules Koundé.

"L'ambiance est bonne et je pense que cela impacte forcément notre jeu et notre performance, malgré les affinités déjà présentes dans le groupe. Cela aide toujours d'avoir un effectif qui s'entend aussi bien à l'extérieur que sur le terrain. Donc c'est un réel plaisir de faire partie de ces joueurs", conclut-il.