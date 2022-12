Coupe du monde 2022 : l'équipe de France face au défi de la «force collective» du Maroc

C'est l'un des adversaires les plus familiers et les plus improbables qui se dresse sur la route des hommes de Didier Deschamps. L'équipe de France affronte le Maroc mercredi à 20 heures en demi-finale du Mondial 2022 - un match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, radio officielle - pour un nouveau moment d’histoire pour le football français. Les champions du monde en titre partent favoris pour rejoindre l'Argentine, qualifiée ce mardi, et disputer une quatrième finale après 1998, 2006 et 2018, mais ils se méfient des Marocains qui surfent sur une vague de confiance et de popularité.

C'est ce Maroc, 22e nation mondiale et dont plusieurs joueurs et le sélectionneur Walid Regragui sont nés en France, qui va se dresser devant les Bleus.

Le Maroc, "une force collective qui se dégage"

Il y a un mois, la cote des Lions de l'Atlas chez les parieurs dépassait les 100 contre un. Une cote immense loin d'être d'actualité aujourd'hui, après leurs victoires prestigieuses durant cette Coupe du monde contre la Belgique, l'Espagne et le Portugal. La première nation africaine qualifiée pour les demi-finales de la compétition vit un rêve éveillé, et semble avoir trouvé le parfait équilibre entre un environnement passionnel et une concentration optimale.

C'est bien ce qui préoccupe le défenseur et vice-capitaine des Bleus, Raphaël Varane. "Ils écrivent l'histoire du football marocain, donc c'est aussi une force collective qui se dégage", explique-t-il en conférence de presse. "C'est une équipe qui est solidaire, soudée", continue le numéro 4 tricolore, "donc on s'attend à un match difficile".

La France et l'expérience des grands matches

Effectivement, les Bleus seront face à un mur mercredi soir. Le Maroc n'a encaissé qu'un seul but depuis le début du tournoi. Autour de l'extraordinaire gardien Yassine Bounou, la défense marocaine est aussi rugueuse qu'inlassable. Les attaquants savent également transformer les miettes laissées par l'adversaire en or massif.

Mais avec Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, ainsi qu'une expérience des grandes matches bien supérieure à celle des Lions de l'Atlas, la France possède tous les atouts pour réchauffer les corps et les cœurs de ses millions de supporters.