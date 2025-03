Atlético de Madrid-FC Barcelone : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc de Liga ?

Antoine Griezmann face à Robert Lewandowski : l'affiche entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone fait saliver les fans de football. Cette rencontre particulièrement attendue du championnat espagnol oppose dimanche deux équipes du haut de tableau. Voici toutes les infos pour ne pas manquer ce match à enjeux.

Un tout petit point sépare le FC Barcelone (57) et l'Atlético de Madrid (56), deux clubs du haut de tableau en Liga, respectivement premier et troisième avant le match du Real Madrid (2e, 57 points) samedi. Ces deux équipes qui ont connu des fortunes diverses en Ligue des champions cette semaine se retrouvent dimanche soir, sur la pelouse du somptueux Civitas Metropolitano de Madrid.

Deux équipes au coude-à-coude au championnat

En plus d'être une belle affiche, c'est un match à enjeux entre la formation madrilène d'Antoine Griezmann et celle du Barcelonais Robert Lewandowski. Les deux équipes sont au coude-à-coude à l'aube de la 28e journée. Et elles ont pu se jauger il y a trois semaines, le 25 février dernier en demi-finale aller de la Coupe du Roi, dans une rencontre spectaculaire qui s'est conclue sur un score de 4 buts partout au stade de Montjuic, à Barcelone.

Pour les deux clubs, il s'agira donc dimanche de ne pas concéder de points dans la lutte pour le titre. Cette journée pourrait être un premier tournant dans la saison 2024-2025 de Liga, deux mois avant le "Clasico" entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Un coup d'envoi prévu à 21 heures

Pour suivre cette rencontre de premier plan du championnat espagnol, les fans de football devront se rendre sur beIN Sports 1. Le groupe dispose de l'intégralité des droits de la Liga, et propose cette affiche de la 28e journée en direct et en exclusivité. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21 heures.

Atlético de Madrid-FC Barcelone, 28e journée de Liga Horaire : coup d'envoi à 21 heures Chaîne : beIN Sports 1

Auparavant, les experts foot de la chaîne ainsi que la rédaction donneront tous les derniers éléments à connaître dans l'émission Club beIN Europe à partir de 20 heures. L'Atléti et le Barça se retrouveront ensuite le 2 avril prochain pour la demi-finale retour de la Coupe d'Espagne, cette fois à Madrid.