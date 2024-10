Équipe de France de foot : Antoine Griezmann s'en va, quel avenir pour les Bleus ?

Antoine Griezmann était l’âme des Bleus. Un joueur altruiste et adoré des supporters. Comme pour Raymond Kopa, Michel Platini ou Zinedine Zidane avant lui, il sera très difficile de remplacer un joueur d’un tel calibre. Antoine Griezmann, meilleur passeur de l’histoire des Bleus, a décidé de prendre sa retraite internationale lundi et il laisse un grand vide derrière lui. L’équipe de France doit se réinventer derrière son sélectionneur Didier Deschamps.

"C’est désormais une nouvelle équipe de France" autour de Kylian Mbappé, estime Alain Giresse

Si le tacticien ne part pas d’une feuille blanche, il n’aura plus à sa disposition un joueur de la trempe de Griezmann, aussi bien passeur, buteur, facile à vivre et adoré par les fans. Avec les départs successifs d'Hugo Lloris, Olivier Giroud et Raphaël Varane, la tâche sera ardue, prévient Alain Giresse, consultant d'Europe 1. "Kylian Mbappé est toujours là, c'est le joueur déterminant. Maintenant, c’est difficile, ça va se décanter. On ne peut pas dire que ces joueurs qui ne sont plus là, on va les remplacer et c'est juste un changement de joueurs, on n'en est pas là", affirme l'ex-international tricolore.

Pour Alain Giresse toutefois, il faudra du temps pour reconstruire la sélection : "Cette équipe, il va falloir qu’elle se mette en place. On doit s'appuyer sur un collectif, c'est une génération différente, une nouvelle équipe de France." Une nouvelle génération est en train d’éclore autour d’Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Le Parisien Warren Zaïre-Emery et les vice-champions olympiques Manu Koné et Mickael Olise commencent également à faire leur place, et le capitaine Kylian Mbappé a soif de titres et de records.

Jacques Vendroux, grande voix d’Europe 1, n’est pas étonné par la retraite internationale d'Antoine Griezmann. "Je ne suis pas surpris par son annonce. C’est la grande classe, il a choisi son moment. Quand vous regardez l’histoire du football, un international reste dix ans au plus haut-niveau. Il y a eu la période Platini, Giresse, Battiston et les autres, la période Barthez, Blanc, Zidane et Deschamps, la période Lloris, Giroud et Griezmann, donc quelque part, c'est logique", a-t-il énuméré dans l'émission Pascal Praud et vous. "Les grands joueurs ne veulent pas faire l’année de trop. Griezmann a 33 ans, il veut se consacrer à l’Atletico de Madrid et c’est tout à son honneur", a-t-il ajouté.

"Les joueurs actuels sont capables de prendre la relève", pour Jacques Vendroux

Le journaliste d’Europe 1, qui a couvert 15 Coupes du monde de football, n’est pas inquiet pour l’avenir des Bleus : "Didier Deschamps est au courant, lui aussi a mis un terme à sa carrière. Le sélectionneur a déjà tout prévu, c’est une saison de transition. Son objectif est de préparer la prochaine Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique." Jacques Vendroux veut croire à un avenir radieux pour les Bleus : "Très honnêtement, les joueurs qui composent l'équipe de France, actuellement, avec un peu de temps, sont tout à fait capables de faire oublier les Griezmann, Lloris et consorts."

À sa disposition, Didier Deschamps a un formidable réservoir de jeunes avec Bradley Barcola et Désiré Doué notamment. Le sélectionneur a désormais moins de deux ans pour trouver la bonne formule avant la Coupe du monde 2026.