Coupe du monde 2022 : Antoine Griezmann tirera-t-il les pénalties contre la Pologne ?

Antoine Griezmann, spécialiste de l'exercice au Mondial 2018, n'a pas donné d'indication vendredi sur la hiérarchie des tireurs de pénalties, expliquant que le gardien polonais Wojciech Szczesny, adversaire dimanche des Bleus en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar, "aura la surprise" s'il devait y en avoir un. "Je suis là s'il faut, que ce soit pour les coups francs, les corners, les penalties ou les six-mètres, je peux tout faire. C'est ce que veut le coach, ce dont a besoin l'équipe", a répondu le joueur de l'équipe de France.

"Il me demande de tirer les corners et les coups francs, pour le moment", a-t-il ajouté, relancé sur les consignes du sélectionneur Didier Deschamps.

Ne pas donner d'informations au gardien polonais

"Sur ce point (des penalties) c'est très clair, mais on ne va pas donner d'infos à Szczesny, il a déjà arrêté deux 'pénos'. Pour le troisième, s'il y en a un, il aura la surprise du tireur !", a-t-il ensuite lâché dans un sourire. Wojciech Szczesny s'est distingué au premier tour avec un pénalty arrêté contre l'Arabie saoudite (2-0) puis un autre face à Lionel Messi au cours de la défaite 2-0 contre l'Argentine.

Depuis le Mondial 2018, où Griezmann avait excellé dans l'exercice (trois penalties marqués), les Bleus ont connu plusieurs échecs dans ce domaine, avec une hiérarchie assez floue. Deschamps s'est plusieurs fois dit partisan d'une certaine liberté, avançant régulièrement l'argument du "ressenti" des joueurs sur le terrain, tant qu'il "n'y a pas de choses négatives".

Olivier Giroud, en charge des éventuels pénalities ?

Après son sans-faute en Russie, Griezmann a raté les trois pénalties suivants avant de retrouver la réussite en novembre 2021 contre le Kazakhstan (8-0), son dernier but en sélection. En équipe de France, Kylian Mbappé en a marqué trois, raté un en mars 2021 au Kazakhstan (2-0), et manqué le tir au but crucial en huitième de finale de l'Euro en 2021 contre la Suisse. L'attaquant du PSG a tiré le dernier penalty des Bleus en mars contre l'Afrique du Sud (5-0).

Autre tireur possible, Olivier Giroud n'en a jamais raté un seul en équipe de France, mais il ne les tire que rarement.