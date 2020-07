Coupe du monde 2022 au Qatar : découvrez le calendrier

On ne connaît évidemment pas encore les 32 pays participants - excepté le Qatar, pays organisateur, qualifié d'office - mais on connaît depuis ce mercredi le calendrier complet de la Coupe du monde 2022 qui se tient au Qatar. Sans surprise, c'est donc une première historique, le prestigieux trophée défendu par l'équipe de France, championne du monde en Russie en 2018, se disputera à l'automne, avec un début le 21 novembre et une finale le dimanche 18 décembre, comme l'a indiqué la Fifa.

Quatre matches par jour lors de la phase de poules

Toutes les rencontres des phases de poules se tiendront à quatre horaires : 13h, 16h, 19h et 22h heure locale. Soit pour la France 11h, 14h, 17h et 20h. Les huitièmes et les quarts de finale se disputeront à 16h et 20h heure française, les demi-finales à 20h et la finale à 16h, toujours en heure française (dans l'hypothèse où l'on continue à changer d'heure en 2022).

La phase de poules se jouera du 21 novembre au 2 décembre, à raison de quatre rencontres par jour, contre trois lors des précédentes éditions "afin de garantir des périodes de repos optimales", comme l'indique la Fifa sur son site. Une organisation inédite, souligne la Fédération, rendue possible par le fait "qu’aucun déplacement aérien n’est requis entre les sites".

Premiers billets disponibles fin 2020

Les huitièmes de finale suivront dans la foulée, du samedi 3 décembre au mardi 6 décembre, avec deux rencontres par jour. Suivra une première pause de deux jours, après un total de 56 matches disputés en 16 jours, et les quarts de finale, joués les vendredi 9 et samedi 10 décembre à 16h et 20h heure française.

Après deux nouveaux jours de repos arriveront les demi-finales, les mardi 13 et mercredi 14 décembre à 20 heure, heure française. Le match pour la troisième place sera disputé le samedi 17 décembre à 16h, et donc enfin, la finale le dimanche 18 décembre à 16 heures, soit exactement 1617 jours après le sacre des Bleus à Moscou.

Les premiers billets hospitalité seront mis en vente à la fin de l’année 2020, précise la Fifa, alors que le tirage au sort de l'épreuve aura lieu, lui, après la fenêtre internationale de mars 2022.