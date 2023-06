Coup de tonnerre dans le football, l'AS Nancy-Lorraine rétrogradé en National 3 par la DNCG

Déjà relégué sportivement en National 2, Nancy a été rétrogradé administrativement en National 3 par la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), a annoncé le club lorrain mardi. "L'AS Nancy-Lorraine était auditionnée aujourd'hui par la DNCG pour présenter son budget prévisionnel pour la saison 2023/2024, qui a été discuté et accepté en l'état. Toutefois, après examen du dossier et constatation de certains éléments de garantie financière manquants, la Commission a décidé de rétrograder le club en National 3 (division 5)", a écrit le club dans un communiqué publié sur son site internet.

13e sur 18

Nancy a terminé cette saison 13e sur 18 de National (division 3), dans une saison à six descentes. Le club au Chardon espérait encore bénéficier de potentielles relégations administratives de clubs de National ayant terminé plus haut au classement pour se maintenir en National et conserver ainsi de justesse son statut professionnel. "L'ASNL fera appel de cette décision et sera à nouveau auditionnée dans quelques jours, et mettra tout en oeuvre pour apporter les compléments d'informations et les documents nécessaires pour convaincre la Commission", ajoute l'ASNL dans son communiqué.

Nancy évoluait encore en Ligue 2 lors de la saison 2021/2022, achevée à la 20e et dernière place. La descente en N3 signe donc la troisième relégation en à peine plus d'un an pour le club formateur de Michel Platini, qui disputait encore une coupe d'Europe il y a 15 ans.