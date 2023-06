«On voulait réussir pour le football français» : 39 ans après, Michel Platini se remémore la finale de l'Euro 1984

C'est une victoire qui a marqué l'histoire du football français, et plus largement l'histoire du sport collectif en France. Le 27 juin 1984, l'équipe de France de football devenait championne d'Europe pour la première fois de son existence après avoir battu en finale l'Espagne (2-0). Une victoire à laquelle Michel Platini a grandement contribué en inscrivant un des deux buts de la soirée. Invité dans l'émission Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures), l'ancien milieu de terrain des Bleus se souvient d'un "très beau but" tout en reniant "l'erreur du gardien".

Une erreur sur un coup-franc

En finale de cet Euro, la France était opposée aux redoutables espagnols. Sur un coup-franc, le gardien de la Roja Luis Arconada, jusqu'alors parfait sur sa ligne, se rate sur une frappe de Michel Platini. Un tir au ras du sol, facilement capté par le portier, qui, de manière soudaine, le laisse échapper, puis glisser sous son ventre pour enfin terminer au fond des filets. Mais pour le buteur des Bleus, sa frappe était "imparable", avant de rajouter : "il ne pouvait rien faire".

Cette victoire offre ainsi aux Bleus le premier titre à la France dans un sport collectif. "C'était un moment important. On voulait être champion d'Europe, on voulait battre l'Espagne. On voulait réussir pour nous, réussir pour la France, réussir pour le football français", se réjouit Michel Platini dans Europe 1 Sport. Un exploit réédité 16 ans plus tard avec la victoire des Bleus en finale face à l'Italie à l'Euro 2000.