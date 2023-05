Accès aux courts, billetterie, animations : tout ce que le public doit savoir avant de se rendre à Roland-Garros

Roland-Garros reprend ses droits. Un peu plus de 600.000 spectateurs sont attendus porte d'Auteuil cette année. Et pour cette édition 2023, plusieurs changements ont été opérés concernant l'accueil du public et l'organisation. Le Grand Chelem, qui doit se tenir du 22 mai au 11 juin, débutera par la traditionnelle semaine de qualifications où les joueurs moins bien classés tenteront de se qualifier pour le tableau principal. Celle-ci se déroulera du 22 au 26 mai inclus et présentera quelques nouveautés pour le public.

Durant cette semaine, le public aura pour la première fois accès à l'intégralité du complexe afin de profiter pleinement de Roland-Garros. Les spectateurs pourront ainsi venir encourager les joueuses et les joueurs sur les courts annexes, où se tiendront ces qualifications. Mais nouveauté pour cette édition 2023, ils pourront également se rendre sur le court central, le Philippe-Chatrier, chaque jour de 13 heures à 19 heures pour assister aux entraînements des meilleurs joueurs comme Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou encore Rafael Nadal. Toujours durant cette semaine, un tarif préférentiel à 10 euros est disponible pour les jeunes de moins de 25 ans. Voici les différents tarifs des places, sous réserve de disponibilité.

Prix des billets pour Roland-Garros 2023 Journée simple : Opening Week (qualifications du 22 mai au 26 mai 2023) : à partir de 10 euros

Court Philippe-Chatrier - Session de journée (du dimanche 28 mai au dimanche 11 juin) : à partir de 45 euros

Court Philippe-Chatrier - Session de soirée (du lundi 29 mai au mercredi 7 juin 2023) : à partir de 40 euros

Court Suzanne-Lenglen (du dimanche 28 mai au lundi 5 juin 2023) : à partir de 50 euros

Court Simone-Mathieu (du dimanche 28 mai au samedi 3 juin 2023) : à partir de 45 euros

Courts annexes (du dimanche 28 mai au dimanche 11 juin 2023) : à partir de 10 euros Pass plusieurs jours : Pass Opening Week : à partir de 35 euros

Pass Double soirée : à partir de 70 euros

Pass Demi-finales : à partir de 285 euros

Pass Finales : à partir de 315 euros

Pass Roland-Garros et Rolex Paris Masters : à partir de 102 euros

Journée Yannick Noah

Entre la fin des qualifications (vendredi 26 mai) et le début du tableau principal (dimanche 28 mai), une journée spéciale "Yannick Noah" se tiendra à Roland-Garros. Exceptionnellement cette année, le samedi 27 mai sera dédié à l'ancien joueur de tennis : à l’occasion du 40e anniversaire de sa victoire (le 5 juin 1983), les spectateurs pourront profiter de nombreuses animations et assister à des matches d’exhibition. Yannick Noah sera ensuite célébré dans l'après-midi sur le court Philippe-Chatrier.

Autre nouveauté pour le public de Roland-Garros cette année, les tribunes hautes du court Simonne-Mathieu seront désormais ouvertes à tous les détenteurs de billets, y compris les personnes n'ayant qu'un accès aux courts annexes. Cela représente 2.000 places en accès libre. Les spectateurs pourront ainsi assister aux matches sur ce court dans la limite des places disponibles. Les tribunes basses seront, quant à elles, exclusivement réservées aux détenteurs de billets pour le court Simonne-Mathieu.

"Before"

Les organisateurs de Roland-Garros ont voulu renforcer le côté "festif" de la quinzaine. Et à cette occasion, un nouveau rendez-vous est proposé au public lors des "nights sessions", ces matches du soir sur le court Philippe-Chatrier. Intitulé "Before", un spectacle inédit et en direct sera proposé au public avant l'entrée des joueurs sur le court. Cette année, le début des dix sessions de soirée, programmées du lundi 29 mai au mercredi 7 juin, débuteront à 20h30, soit une demi-heure plus tôt que l'an passé.

Enfin, les finales des simples dames (samedi 10 juin) et messieurs (dimanche 11 juin) bénéficieront cette année d’une cérémonie d’ouverture pour le plus grand bonheur des spectateurs. Roland-Garros n'a pas encore dévoilé le contenu officiel de cette cérémonie mais le spectacle devrait être garanti pour le public de la porte d'Auteuil !