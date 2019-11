Claude Puel a-t-il déjà changé Saint-Etienne ?

Depuis son intronisation au poste d’entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel possède un bilan de 3 victoires pour 2 matchs nuls. Des résultats encourageants après un début de saison famélique sous la houlette de Ghislain Printant. Au-delà des bons résultats actuels de l'AS Saint-Etienne, nos consultants vantent les qualités d’entraîneurs de Claude Puel dans Europe 1 Sport, l'émission animée par Lionel Rosso. Peut-on considérer qu'il a déjà changé l'ASSE ?

Dithyrambique à l'égard de Claude Puel, le journaliste de Canal+ Laurent Jaoui pense que Claude Puel "fait parti des techniciens les plus sous-estimés en France". Un avis partagé par Javier Prieto Santos de So Foot, qui inclut Claude Puel dans son "Top 3 des meilleurs entraîneurs français". Passé par Monaco, Lille, Lyon et à Nice plus récemment, Claude Puel connaît son cinquième club en Ligue 1. Selon Javier Prieto Santos, "Puel a la réputation d’être un vrai bétonneur, d’être trop défensif, alors qu'il a des vraies idées sur le jeu. C'est quand même le seul gars en France qui a su faire briller Ben Arfa en Ligue 1."

Le contraste est frappant entre le début de saison sous Ghislain Printant et celui de Claude Puel. Dix-neuvième au classement après huit journées, les Verts sont aujourd’hui huitième. Laurent Jaoui déplore l'état du club stéphanois au moment de l'arrivée de Claude Puel : "c'était un bateau ivre, il faut dire les choses telles qu'elles sont". Cependant, il se veut optimiste pour la suite de la saison : "Puel est capable de fixer un cap. Il a des idées sur le foot, il l'a prouvé par le passé avec des effectifs pas toujours identiques. Il a un projet", rétorque t-il.

Dans un contexte sportif hostile en début de saison, l'AS Saint-Etienne avait besoin "d'un homme avec des épaules solides, d'un pédagogue pour remettre ce groupe dans le droit chemin" d'après Ambre Godillon.

Entendu sur europe1 : C'est un bosseur. À l'entrainement, il arrive le premier et repart le dernier

En plus de son passif en Ligue 1, Claude Puel a connu deux expériences en Angleterre. De par son savoir, Claude Puel a une "certaine légitimité", selon Ambre Godillon. Elle ajoute également que l’environnement de travail lui est favorable : "Il a tout autour de lui. Il travaille dans un climat plus serein. Il a une idée de jeu, il a envie de construire. Les débuts sont encourageants."

Laurent Jaoui évoque le passage de Claude Puel à Lille entre 2002 et 2008 et met en avant le travail du technicien de 58 ans. "C'est un bosseur. À l'entrainement, il arrive le premier et repars le dernier. Je me souviens à Lille quand ils étaient encore dans les pré-fabriqués lorsque le domaine de Luchin n'était pas totalement installé, c'était le premier qui arrivait à 7h30, il repartait à 21h30. L'adjoint de Claude Puel, Jacky Bonnevay, vit un enfer, il faut travailler quinze heures par jour."

Outre les qualités d’entraîneurs de Claude Puel, Laurent Jaoui insiste sur les aptitudes de Puel à se montrer très proches des joueurs : "Souvent quand vous interrogez les joueurs, ils vous diront que Puel l'ont marqué. Il sait faire de l'individuel, du personnalisé. Il est capable de remonter les joueurs un par un."

Et il y a encore du travail pour redresser l'ASSE, malgré ses bons débuts. Les Verts sont actuellement dernier de leur poule en Ligue Europa, avant le déplacement jeudi soir à Oleksandriya, en Ukraine, mais toujours en lice pour la qualification, et 8es de Ligue 1 avant leur déplacement à Nantes dimanche qui pourrait leur permettre de monter sur le podium.