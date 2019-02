Le Français Claude Puel, ancien entraîneur de Lille, Lyon et Nice, limogé de Leicester

L'entraîneur de Leicester Claude Puel a été démis de ses fonctions au lendemain de la lourde défaite contre Crystal Palace (4-1) en championnat, a annoncé le club anglais dimanche.

Le technicien français, ancienne figure de la Ligue 1 après avoir entraîné Lille, Lyon ou encore Nice, quitte Leicester seize mois après son arrivée, alors que les "Foxes" n'ont plus gagné depuis le 1er janvier, enchaînant notamment cinq défaites en six journées de Premier League (et un match nul).