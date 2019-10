Ligue 1 : quel avenir pour Saint-Etienne avec Claude Puel ?

Et si l'histoire était écrite à l'avance ? Dernier du classement avant la rencontre, Saint-Etienne et son entraîneur Claude Puel se sont imposés 1-0 face à Lyon dans un match assez terne dimanche soir. Passé par Lyon entre 2008 et 2011, Claude Paul a débuté son mandat avec une victoire face à l'éternel ennemi, qui permet à l'ASSE de grimper à la treizième place du classement.

Mais une fois la page de la victoire tournée, à quoi doit-on s'attendre venant de Claude Puel dans les prochaines semaines ? Invité de Lionel Rosso dimanche soir dans Europe 1 Sport et journaliste à Canal +, Laurent Jaoui est revenu sur le choix de l'ancien milieu de terrain de Monaco de rejoindre Saint-Etienne.

"Pendant très longtemps, il a refusé ce statut de sauveur et il refusait de rejoindre un club en cours de saison. Il avait accepté de rejoindre Southampton en millieu de saison. C'est quelqu'un qui construit dans la durée, il va devoir dans un premier temps colmater, reconstruire et récupérer un groupe en plein doute", analyse-t-il.

Mais ce n'est là qu'une des cordes de l'arc de Claude Puel, selon Laurent Jaoui, qui croit beaucoup en sa capacité à redresser la barre verte. "Nous pouvons lui faire confiance sur un travail à long terme, une vision. Il fait parti du top 5 des entraîneurs français. Il a gagné partout où il est passé, moins à Lyon malgré une demi-finale de Ligue des Champions. Claude Puel est quelqu'un qui arrive à construire et qui est là pour le long terme. Est ce que les deux présidents vont laisser le temps à Puel ? C'est l'une des questions des mois à venir. Claude Puel vient se relancer et je pense qu'il va sortir l'AS Saint-Etienne de l'ornière."

Autre invité de Lionel Rosso, le journaliste de So Foot Javier Prieto Santos insiste sur la "poigne" que Claude Puel va amener à Saint-Etienne : "C'est un coach qui ne laisse rien passer, il est dans le détail et demande de l'investissement et on voyait clairement qu'avec Printant les joueurs s'en foutaient. Il était un peu comme le confident la saison dernière et les joueurs le voyait comme le "gentil papy", signale-t-il.