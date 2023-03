Clasico royal en Espagne, deux «derbys» en Italie, tour d'horizon des stades européens avant ce week-end

Arsenal a l'occasion de prendre encore davantage le large en tête de la Premier League lors de la 28e journée. Les Gunners accueillent dimanche (15h00) Crystal Palace qui n'a toujours pas gagné en 2023 et où Patrick Vieira est de plus en plus sous pression avec trois points d'avance seulement sur la zone rouge. En cas de succès, ils compteraient huit points d'avance et un match de plus que Manchester City qui reçoit samedi (18h45) Burnley, leader incontesté de Championship (D2) dirigé par l'ancien capitaine des Citizens, Vincent Kompany, en quarts de finale de la Coupe d'Angleterre.

Manchester United, troisième avec 50 points, sera aussi dispensé de championnat et recevra Fulham, dimanche à 19h30 en coupe, ce qui pourrait profiter à Tottenham, quatrième à deux points, mais avec un match en plus, en déplacement chez la lanterne rouge, Southampton, samedi (16h00). Newcastle (5e), qui se rend dès vendredi (21h00) à Nottingham Forest pourrait revenir à trois points des Red Devils en cas de succès. Chelsea, toujours dixième mais qui vient d'enchaîner trois succès consécutifs en championnat et Ligue des champions, accueillera Everton (15e) pour essayer de confirmer son embellie.

Espagne : un Clasico avec vue sur titre

Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid dimanche (21h00) au Camp Nou dans le cadre du clasico retour comptant pour la 26e journée de Liga. Après le succès 3-1 des Madrilènes à l'aller en octobre au Bernabéu, les Catalans ont pris le contrôle du classement. Avec une victoire sur leurs meilleurs ennemis dimanche, ils prendraient douze points d'avance à douze journées de la fin de la saison, un écart presque définitif. Pour l'occasion, les Catalans devraient récupérer leur prodige du milieu, Pedri, mais pas Ousmane Dembélé, pas encore tout à fait rétabli.

Les hommes de Carlo Ancelotti, eux, ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions mercredi contre Liverpool, mais comptent bien prendre leur revanche, après avoir été battus deux fois sur les deux derniers clasicos, en finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite en janvier (3-1), et lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi au Bernabéu, 1-0, le 2 mars. L'Atlético Madrid, pour sa part, reçoit le Valence CF samedi à 21h00.

Italie : deux derbys pour un podium

Le compte-à-rebours vers le scudetto annoncé de Naples passe dimanche (15h00) par le terrain du Torino (8e), candidat aux strapontins européens. Mais l'intérêt de la 27e journée de Serie A va se concentrer sur le podium, au coeur du "derby d'Italie" Inter-Juventus et du derby de la capitale entre la Lazio et la Roma.

Si l'Inter est deuxième, lâchée à 18 points de Naples, l'entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri rappelle chaque semaine que son équipe l'est aussi "sur le terrain", en mettant de côté les quinze points de pénalité pour fraudes comptables. La Vieille dame est formellement septième, à douze points des Nerazzurri, mais n'abandonne pas l'espoir que son recours devant le Comité olympique (Coni) la remette en jeu d'ici quelques semaines. À Rome, la menace est plus immédiate pour la Lazio, troisième avec 49 points, face à la Roma, 5e à deux longueurs.

Les Giallorossi vont tenter d'effacer la défaite de l'aller (1-0), en l'absence sur le banc de José Mourinho, qui purgera son deuxième match de suspension après avoir été exclu fin février contre la Cremonese (1-2). Également candidat au podium en cas de victoire, l'AC Milan (4e) se déplace pour sa part à Udine (10e) samedi sans Olivier Giroud, suspendu. Peut-être l'occasion d'une première titularisation cette saison pour Zlatan Ibrahimovic ?

Allemagne : Xabi Alonso retrouve le Bayern

Nommé entraîneur du Bayer Leverkusen début octobre, Xabi Alonso va retrouver dimanche (17h30) le Bayern, son dernier club en tant que joueur (2014-2017). Depuis sa prise de fonction, le Bayer de Xabi Alonso est sorti de la zone de relégation (17e) et a quasiment assuré le maintien (9e, 34 pts). Dans sa Bayarena, il défiera un Bayern sûr de sa force, qui occupe enfin seul le fauteuil de leader (52 pts).

Contraint au match nul (2-2) à Gelsenkirchen contre Schalke, le Borussia Dortmund (2e, 50 pts) reçoit Cologne (12e, 27 pts) samedi (18h30) et devra s'imposer pour ne pas laisser le Bayern s'échapper avant la trêve internationale. Corrigés en milieu de semaine en Ligue des champions, respectivement à Manchester City (7-0) et à Naples (3-0), le RB Leipzig et l'Eintracht Francfort vont eux chercher la parade en championnat, à Bochum (14e, 22 points) samedi (15h30) et chez l'Union Berlin (4e, 45 pts) dimanche (15h30).