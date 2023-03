Thuram, Fofana, Samba : qui sont les trois novices sélectionnés par Didier Deschamps en équipe de France

Didier Deschamps a injecté du sang neuf en équipe de France avec la convocation de trois novices pour les qualifications de l'Euro 2024. Le défenseur Wesley Fofana, le milieu Khéphren Thuram et le gardien de Lens Brice Samba feront leur baptême avec les Bleus. Jamais capé dans les sélections jeunes, ce dernier est convoqué pour la première fois à 28 ans, une récompense à la fois de son expérience passée et de sa forme actuelle au sein de la meilleure défense de Ligue 1.

Le joueur né au Congo a été formé en Normandie, à Evreux et au Havre, comme Steve Mandanda, dont il a été ensuite la doublure à l'Olympique de Marseille. Il a pris son envol en deuxième division anglaise dans la cage de Nottingham Forest (2019-2022). Malgré la montée acquise en Premier League, Samba a choisi de revenir en France, à Lens, où il est vite devenu un des chouchous de Bollaert.

"À maturité"

"C'est un gardien qui est à maturité aujourd'hui, et là il a pris avec le club une dimension supérieure", a commenté jeudi son entraîneur Franck Haise devant la presse, évoquant une convocation "amplement méritée par rapport à tout ce qu'il donne, tout ce qu'il dégage, et toutes ses 'perfs'".

Bon sur sa ligne, fiable dans son jeu au pied, connu par ailleurs pour ses arrêts spectaculaires à une main, Samba a doublé Alban Lafont, le gardien de Nantes sélectionné (sans jouer) en septembre dernier. "Brice, il y a tout qui parle pour lui, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le cas d'Alban. J'ai fait ce choix pour le voir au quotidien pendant dix jours", a commenté jeudi Didier Deschamps.

Wesley Fofana, du "blues" aux Bleus

Suivi de près par Deschamps depuis longtemps, Wesley Fofana aurait sans doute découvert le château de Clairefontaine un peu plus tôt s'il n'avait pas souffert d'une sérieuse blessure à un genou en octobre. À cette époque, l'ancien Stéphanois vient d'arriver à Chelsea dans la peau d'un titulaire en puissance, contre plus de 80 millions d'euros, et croit au Mondial. Mais tout s'effondre: le défenseur central ne rejouera pas en compétition avant la mi-février.

Déjà victime d'une fracture de la jambe (péroné) à l'été 2021 avec Leicester, le joueur espère enfin sortir de la spirale négative des blessures. Revenu en force dans le onze de départ de Chelsea ces dernières semaines, il profite de la retraite internationale de Raphaël Varane et des blessures de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez pour se frayer un chemin en sélection.

Taulier de l'équipe de France Espoirs, que Deschamps a promis de renforcer en juin en vue de l'Euro de la catégorie, le défenseur de 22 ans aura peut-être validé entre temps une première sélection en A. Cela le priverait de la possibilité d'évoluer pour la Côte d'Ivoire, dont il possède la nationalité.

Khéphren Thuram, en famille

Dans la famille Thuram, il y a d'abord eu Lilian, le champion du monde 1998 aux 142 sélections, puis son fils aîné Marcus, l'attaquant de Mönchengladbach présent au Mondial 2022, et voilà maintenant Khéphren, le fils cadet. "Ils ont le même papa, la même maman, mais ça peut être deux caractères totalement différents" et leur convocation répond avant tout à une "logique sportive", a commenté Deschamps.

À 21 ans seulement, le récupérateur s'est imposé comme un maillon fort de l'entrejeu de l'OGC Nice, dont il a disputé cette saison tous les matches, en grande partie comme titulaire. Le numéro 19 au grand gabarit (1,92 m et 82 kg), reconnaissable à ses longues tresses, connaît déjà le centre d'entraînement national de Clairefontaine comme sa poche : il a évolué dans quasiment toutes les sélections de jeunes, empilant quarante-cinq capes en incluant les Espoirs.