Cela faisait presque dix ans que la profession attendait cette indication géographique protégée (IGP). Le nougat de Montélimar a obtenu une IGP, un label décerné par l'Union européenne. Une véritable reconnaissance pour Marie-Claude Stoffel, co-présidente du syndicat des nougatiers de Montélimar.

"Maintenant, on a la loi avec nous"

"Nous sommes fiers de ce produit qui est fait avec des ingrédients comme l'amende, le miel, le sucre, du blanc d'œuf et de la vanille naturelle, avec un vrai savoir-faire", a-t-elle indiqué au micro d'Europe 1. Les maisons qui sont présentes à Montélimar, ce sont de vieilles maisons, la plupart ont plus de 150 ans. Donc c'est quelque chose qu'on a ici depuis la nuit des temps. Depuis le 17e siècle, on parle de nougat de Montélimar".

Cela permettra surtout de protéger le nougat de nombreuses contrefaçons : "Vous avez beaucoup d'abus dans le quart sud-est de la France. Avec, par exemple, des producteurs qui mettent d'autres ingrédients en parlant de nougat de Montélimar alors que ce n'en est pas. Là, pour le coup, maintenant, on a la loi avec nous", a poursuivi Marie-Claude Stoffel. "Donc, ces gens-là vont devoir arrêter. Et puis vous avez des pays étrangers comme les Belges ou les Hollandais qui fabriquent du nougat 'à la Montélimar'. Ils jouent sur les mots. Donc maintenant, interdiction de pouvoir utiliser ces termes-là. Cette IGP va être protectrice".

Un label qui devrait aussi booster les ventes de la confiserie, dont la production avoisine les 3.000 tonnes par an et qui représente 200 emplois directs dans la Drôme.