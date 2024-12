Emmanuel Macron plaide pour l'Europe de la défense auprès de ses partenaires nordiques

Le président français Emmanuel Macron a de nouveau plaidé ces derniers jours pour le développement d'une Europe de la défense et de la sécurité lors de contacts téléphoniques avec les dirigeants de la Finlande et de la Suède, a fait savoir l'Élysée. Le chef de l'État s'est entretenu samedi avec le président finlandais Alexander Stubb et mardi dernier avec le Premier ministre suédois Ulf Kristersson.

"Construire une Europe, puissance de défense, de sécurité et de partenariats"

Il "a redit à ses homologues la nécessité de construire une Europe, puissance de défense, de sécurité et de partenariats, notamment dans un contexte international marqué par la multiplication des crises et la poursuite de la guerre d'agression russe en Ukraine", a affirmé la présidence française. Ce message avait déjà été au centre des débats d'un sommet de la Communauté politique européenne début novembre à Budapest, au lendemain de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, source d'inquiétude en Europe sur la solidité du lien transatlantique.

"Les dirigeants ont souligné la nécessité du renforcement du soutien à l'Ukraine dans le but de faire échec à la guerre d'agression russe et de rétablir l'Ukraine dans ses droits légitimes", a indiqué l'Élysée. Ce soutien à l'Ukraine passe par "le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne, afin de réduire nos dépendances stratégiques et renforcer nos capacités de production", a-t-il ajouté.