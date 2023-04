«C'était difficile» : Alain Roche raconte son arrivée forcée et houleuse à l'Olympique de Marseille

À l'OM malgré lui. L'ancien footballeur Alain Roche s'est remémoré le jour de son transfert à Marseille, le 1er juillet 1989. Alors aux Girondins de Bordeaux, l'ex-défenseur central a été poussé vers la cité phocéenne contre son gré, Marseille et les Girondins étant rivaux à l'époque. Devant Dominique Tapie, veuve de l'ancien président de l'OM Bernard Tapie, Alain Roche a raconté cette anecdote avec ironie dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe).

Derrière ce transfert, se trouvait en réalité Bernard Tapie. L'ancien dirigeant de Marseille draguait avec insistance l'international tricolore et le voulait absolument dans son équipe. À ce moment-là, Bordeaux se trouvait dans une situation financière délicate et Alain Roche n'a eu d'autres choix que d'aller jouer pour son ennemi d'antan. Convoqué en urgence dans le bureau de son président bordelais Claude Bez, le défenseur central s'est remémoré cet instant précis : "Le président m'a dit : 'Tu dois partir et tu pars avec Jean Tigana'". Un choc pour le joueur alors âgé de 19 ans. "Je ne partirai pas là bas", a-t-il dans un premier temps rétorqué à son président. Mais il n'a pas eu le choix et a dû se faire une raison. Jean Tigana également.

L'argument économique a aussi joué dans ce transfert. "Bernard Tapie m'a dit au téléphone : 'Mon petit Alain, tu veux jouer en D2 ou avec Francescoli et Papin ? Combien tu gagne ? Je te donne quatre fois plus'. Après cela, tu rentres à la maison et tu réfléchis", s'est remémoré Alain Roche dans Europe 1 Sport.

Un match amical houleux

Une fois arrivés dans la cité phocéenne, les débuts sont difficiles pour les deux stars des Girondins. "Nous arrivons en stage à Marseille. Il y a un match amical et ça ne se passe pas très très bien entre les supporters et Jean Tigana. C'était difficile. Bordeaux, Marseille et Tapie étaient au courant de ce qui s'était passé, mais ils n'avaient pas les informations précises", a raconté Alain Roche. "Vers 1h30 du matin, coup de téléphone à l'hôtel. Et j'entends : 'Je suis Bernard Tapie. Alain, comment vas tu ? Je te réveille pas ?'" : le président de l'OM venait aux nouvelles après ce début mouvementé des deux joueurs avec les supporters.

Une anecdote qu'Alain Roche évoque aujourd'hui avec ironie même si cette arrivée en terre hostile l'a profondément marquée durant sa carrière. Mais l'ancien joueur pouvait compter sur le soutien de son président de l'époque, Bernard Tapie, qui veillait sur ses troupes de façon paternel. Dès que l'ancien président de l'OM avait quelque chose en tête, il l'obtenait en témoignent les deux arrivées bordelaises "forcées". Une "manière de séduire et de convaincre" propre à Bernard Tapie et que sa veuve Domine Tapie a qualifié d'"incroyable" dans Europe 1 Sport.