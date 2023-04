«J'ai les larmes aux yeux à chaque fois» : Dominique Tapie se replonge dans le sacre de l'OM en Ligue des champions

Il y a des souvenirs qui restent gravés à vie. Et chez Dominique Tapie, veuve de l'ancien président de l'Olympique de MarseilleBernard Tapie depuis le 3 octobre 2021, c'est un soir de mai 1993 qui inonde sa mémoire. Une soirée où l'OM est devenu le premier club de football français à remporter la Ligue des champions. Invitée exceptionnelle de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), Dominique Tapie n'a pas caché son émotion lors d'un extrait rappelant cette victoire face au Milan AC.

"J'ai les larmes aux yeux à chaque fois" que ce sujet est évoqué a avoué l'ancienne compagne du dirigeant d'entreprises. Ce soir-là, Dominique Tapie s'en souvient très bien : "J'étais juste derrière lui (Bernard Tapie)", dans les travées du stade olympique de Munich. "Quand il y a eu le coup de sifflet final, il s'est retourné vers moi, c'était l'euphorie la plus complète", a-t-elle narré au micro de Lionel Rosso.

Président et… entraîneur

Encore aujourd'hui, cette victoire de l'Olympique de Marseille reste un des plus beaux exploits du sport français. "À jamais les premiers", la devise marseillaise, est pleinement justifiée pour la veuve de l'ancien président de l'OM. Et cette victoire, les Phocéens la doivent essentiellement à son ancien président Bernard Tapie comme l'a raconté Dominique Tapie à travers une anecdote peu connue du grand public : "Il (Bernard Tapie) avait un talkie walkie. Basile Boli voulait sortir mais Bernard a refusé. Il a dit à Raymond Goethals (entraîneur de l'époque) : 'Il n'en est pas question, tu le laisses'" sur la pelouse. Une consigne donnée depuis les tribunes qui a payé puisque le défenseur de Marseille a marqué l'unique but de la finale permettant à l'OM de soulever la coupe aux grandes oreilles.

Le passage de Bernard Tapie à Marseille a aussi marqué à jamais les supporters phocéens. "Il y a eu un sondage qui a été réalisé et 73% des Marseillais sont pour qu'il y ait un nom ou un monument" au Vélodrome a expliqué Dominique Tapie. "Mon fils Laurent a créé un fond il a trouvé un sculpteur pour une jolie statue" qui devrait être exposée autour du stade dans les prochains mois. La veuve de l'ancien dirigeant de foot milite également pour qu'une tribune porte le nom de son ancien mari, mort des suites d'un cancer. Une façon d'immortaliser la mémoire de Bernard Tapie dans la cité phocéenne.